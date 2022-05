La fan de Metallica, Joice Figueiró, se convirtió en madre durante el show de la banda en Curitiba, Brasil, el 7 de mayo. Según el Instagram de Figueiró, tenía 39 semanas de embarazo y dio a luz a Luan Figueiró durante el clásico de la banda de 1991, Enter Sandman.

“¿Cuándo me imagino que estaría en el show de Metallica con 39 semanas de embarazo y este niño decide nacer ahí mismo, 3 canciones antes de que termine el show, en Couto Pereira al son de Enter Sandman?”, publicó Figueiró en su cuenta de Instagram.

“En cada show al que voy algo tiene que pasar, pero esta vez creo que me he superado jaja. Luan Figueiró vino al mundo el 7/5/2022 a las 23:15 sacudiendo todas las estructuras metálicas jaja”, agregó.

Figueiró ahora ha revelado que el líder de Metallica, James Hetfield, la llamó a ella y a su esposo para felicitarlos y desearles lo mejor. En un breve clip del momento se puede escuchar a Hetfield decir brevemente “Este es James de Metallica. Felicidades, chicos”, confesó.

Figueiró también fue entrevistada recientemente por The Washington Post, donde afirmó que la experiencia fue una mezcla de emociones. “Como no estaba planeado, tenía miedo de que el equipo médico no estuviera listo. Pero también está la sensación de poder decirle a la gente que esto sucedió porque Metallica es una de las bandas que más amamos”, señaló. Figueiró agregó que estaba en la zona de minusválidos y “estaba sentada en un lugar seguro, sin riesgo de lesionarse”.

Sabiamente, Figueiró no nombró al niño Sandman ni nada ridículo. “Recuerda, este es el nombre que llevará durante toda su vida. Será intimidado con el nombre ‘Sandman’. Ya tiene suficiente historia que contar”, aclaró.