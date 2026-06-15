Petróleo retrocede con fuerza hasta sus mínimos en tres meses en US$ 80 luego de que EE.UU. e Irán confirmaran la apertura del estrecho de Ormuz

Este lunes el petróleo sufrió un importante retroceso luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos llegó a un acuerdo de paz con Irán para detener los ataques en Medio Oriente.

En esa línea, el mandatario también señaló que dio la orden para una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, lo que alivió las tensiones y normalizó el tráfico por la zona en que se comercializa el 20% del petróleo mundial.

WTI cae a US$ 80,44, su nivel más bajo en tres meses

En concreto, el petróleo cayó 5,16% hasta los US$ 80,44 con el West Texas Intermediate (WTI), lo que vendría a ser el monto más bajo en tres meses, desde que cotizó en torno a los 80 dólares la primera semana de marzo.

Por su parte, el barril de Brent retrocedió 4,80% hasta los US$ 83,14 hacia las 14:30 de este lunes, siendo también la cifra mínima registrada desde el 3 de marzo.

Sin embargo, a pesar de esta normalización en los precios del crudo, los precios siguen por encima respecto a los valores previos al inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando el WTI se transaba por US$ 65 y el Brent en torno a los US$ 70.

Posibles caídas hasta US$ 70 si no hay bombardeos esta semana

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Saavedra, afirmó: “El WTI se mantiene cerca de la parte baja del canal bajista que viene desarrollando desde mediados de mayo, luego de que este fin de semana tanto Estados Unidos como Irán confirmaran un acuerdo de paz y apertura del estrecho de Ormuz”.

“Desde una perspectiva técnica, el WTI podríamos seguir viendo caídas del precio del petróleo hasta unos US$ 70 dólares por barril, siempre y cuando no existan bombardeos esta semana”, agregó.

“El mercado está expectante a lo que pueda pasar de acá al viernes, el mercado está asumiendo un término de conflicto que podemos ver reflejado en la caída fuerte del precio del petróleo. En caso de reactivarse la guerra podríamos ver subidas hasta los 90 dólares por barril”, concluyó.