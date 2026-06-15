UNIFIL reporta más de 130 disparos israelíes al sur del Líbano tras el acuerdo con Irán y ningún proyectil de Hizbulá

(EFE) – La Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) contabilizó 133 proyectiles y dos ataques aéreos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel entre la medianoche del domingo y las 16.00 horas del lunes, mientras que no detectó ningún lanzamiento de Hizbulá ni de otros actores no estatales, según informó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general.

El balance se conoce horas después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz que busca frenar la guerra tras más de 100 días de conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

La exigencia de Teherán que Washington desmiente

UNIFIL describió “una disminución de la violencia y de los intercambios de disparos” en ese primer tramo del lunes, pero los datos previos evidencian la intensidad de las hostilidades.

Durante el fin de semana, la misión observó 1.374 trayectorias de proyectiles, de las cuales 1.328 se atribuyeron a Israel y el resto a actores no estatales, presumiblemente Hizbulá. Además, antes del anuncio del pacto, Israel acumulaba 135 violaciones del espacio aéreo libanés registradas por la ONU.

Teherán había planteado el cese de la ofensiva israelí en el sur del Líbano como una de sus exigencias para firmar el memorando. Sin embargo, un alto funcionario de la administración de Donald Trump negó este lunes que ese punto figure en lo acordado. “La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder”, declaró la fuente bajo anonimato.

El portavoz Dujarric precisó que la reducción de las hostilidades se observó en el lapso comprendido entre las 21.00 GMT del domingo y las 13.00 GMT del lunes. El contenido completo del memorando entre Washington y Teherán aún no se divulgó públicamente.