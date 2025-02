Influencer denuncia a SKY por prohibirle viajar con su perro pese a pagar pasaje: “Su solución es que lo abandone”

Tras viralizarse el video, la aerolínea publicó un comunicado en el que explicaron la situación.

Este lunes, en redes sociales se viralizó la historia de una influencer chilena que denunció a una conocida aerolínea por prohibirle viajar con su perro, pese a que le había comprado pasaje.

¿Qué pasó?

Se trata de la influencer Nati Vargas (@soynativargas), quien publicó un video en el que se la ve llorando desde el aeropuerto, mientras explica lo ocurrido al intentar viajar con su perro a Punta Arenas.

“Tengo comprado un pasaje para irme a Punta Arenas, porque me voy a vivir a una isla, al extremo sur del mundo, con mi familia. Dentro de mi familia, mi perro, al que le compré su pasaje cuando se podía”, partió señalando.

La psicóloga aseguró que “estaba todo bien, normal. Llamé por teléfono, vine a hablar y estaba todo perfecto, necesitaba su certificado y lo tiene”. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando llegó a concretar el viaje.

“Llego y me dicen: ‘no, hace un día no llevamos perros porque se nos murió un perrito la semana pasada. Así que ya no llevamos perros y la única solución es que lo sueltes porque ya no llevamos perros’”, agregó.

Detalló que no lo dejaron subir a cabina, abajo, ni en “ninguna parte”. “Me voy a vivir a una isla y la única forma que tengo es llevármelo ahora, y no me dejan subir a mi perro”, complementó con molestia.

“Sky Aerolínea que me da como solución ‘abandone a su perro afuera del aeropuerto porque no lo puede subir de ninguna manera’”, escribió en el video, que ya acumula miles de “me gusta” en su Instagram y TikTok.

¿Qué pasó con el perro?

Hace algunas horas, la influencer actualizó la situación en sus historias de Instagram, detallando que su hermana se desplazó hasta el terminal aéreo y se llevó al perro, quien finalmente realizará el viaje por mar.

“La aerolínea no dio ninguna solución más que ‘el perro no se va a subir de ninguna manera y usted vea que hace con él, se le va a devolver la plata’ (además plata que lógico aún no me han devuelto)”, escribió.

Mencionó que “yo tenía que viajar si o si, así que mi gordito se fue a Viña con mi hermana y llegará en una semana más a Puerto Williams vía marítima. Lo estamos esperanzo con mucho amor y esperanza”.

Aerolínea responde

Tras viralizarse el video, desde la aerolínea SKY emitieron un comunicado en el que lamentaron la situación, argumentando que la decisión se debe a medidas de seguridad y por el “bienestar de los animales”.

Explicaron que no permiten transportar perros y gatos de “razas braquicéfalas o mestizos con características similares, con hocicos aplanados y propensos a tener problemas respiratorios”, siendo ejemplo de ello los pug, boxer, bull dog francés o inglés, entre otras razas canes.

“Nuestro equipo está contactando a todos los viajeros que puedan verse perjudicados por esta medida, con el objetivo de informar sobre esta nueva disposición, así como para comentarles de las opciones de solución que tienen disponibles”, complementaron.