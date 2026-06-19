Metro informa servicio parcial en Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informó durante este jueves que la Línea 1 opera con servicio parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

De acuerdo con una actualización publicada por la empresa a las 12:25 horas, la línea se encuentra disponible solo entre las estaciones Las Rejas y Los Dominicos.

Servicio parcial en Línea 1

“L1 disponible desde Las Rejas hasta Los Dominicos debido a persona en la vía”, informó Metro a través de sus canales oficiales.

12:25 hrs. 🔴 #L1 disponible desde Las Rejas hasta Los Dominicos debido a persona en la vía. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 19, 2026

La situación afecta la operación normal de una de las líneas más utilizadas de la red, por lo que se recomienda a los pasajeros revisar el estado del servicio antes de iniciar sus viajes.

Hasta la actualización informada por Metro, no se había entregado un horario estimado para la normalización completa del servicio.