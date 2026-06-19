Bachelet valora preacuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a reforzar rol del Consejo de Seguridad de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet valoró el acuerdo preliminar suscrito entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia el término del conflicto entre ambas naciones.

El entendimiento contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad regional.

El acuerdo también considera un fondo privado de inversión por US$300 mil millones, destinado a promover la recuperación económica y atraer capital extranjero hacia Irán.

Bachelet valora “camino sustentable de paz”

A través de una publicación en sus redes sociales, la exmandataria destacó el alcance del entendimiento preliminar entre Washington y Teherán.

“Valoro altamente el acuerdo preliminar suscrito por EE.UU. e Irán para terminar con la guerra y asegurar un camino sustentable de paz, sin más pérdidas de vidas, recursos materiales y costos globales”, señaló.

Bachelet agregó que espera que, dentro del plazo contemplado, se materialice un acuerdo definitivo entre ambas partes.

En su mensaje, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas puso énfasis en el papel que debería cumplir el Consejo de Seguridad de la ONU.

La expresidenta destacó especialmente que el acuerdo definitivo sea sometido a aprobación mediante una resolución vinculante del organismo.

“Especialmente importante es el punto 14, que el acuerdo definitivo será sometido a aprobación por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. Este debe recuperar su papel gravitante en favor de la paz y seguridad”, afirmó.

La declaración de Bachelet se produce mientras la exmandataria prepara una nueva etapa de su agenda internacional, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

La exjefa de Estado regresó por algunos días a Santiago tras una gira que incluyó reuniones de alto nivel en países como Reino Unido, Francia, China y Rusia.

Su periplo ha estado marcado por encuentros con representantes de países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU, instancia clave para cualquier candidatura a la Secretaría General.

Hasta ahora, Bachelet ha sostenido reuniones en Londres, París, Beijing y Moscú, mientras que uno de sus pendientes relevantes es concretar una cita en Washington.

La expresidenta también ha buscado acercamientos con países que forman parte del Consejo de Seguridad de manera temporal, como parte de su estrategia diplomática de cara al proceso.