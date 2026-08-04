Acusa que fue un “falso positivo”: Los descargos de seremi de Los Lagos que renunció tras dar positivo a test de drogas

El exseremi de las Culturas de Los Lagos, Eduardo Leiva, descartó haber consumido drogas y cuestionó la validez del examen que derivó en su renuncia efectuada el pasado 23 de julio.

La exautoridad regional presentó un segundo análisis, realizado por el laboratorio de la Universidad de Chile, que arrojó un resultado negativo para cocaína, contradiciendo el primer test realizado en junio por la empresa Corthorn Health.

En conversación con T13, Leiva explicó que solicitó un estudio independiente en Santiago tras recibir la confirmación de la muestra inicial.

Según detalló, el informe del plantel universitario descartó tanto la presencia como la contaminación por dicha sustancia.

A raíz de lo anterior, Leiva sostuvo que “lo objetivo y lo concreto es que un estudio serio de la UCH señala lo que siempre he sostenido: que no soy consumidor de ningún tipo de droga”.