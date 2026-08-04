Admisión Escolar 2027 comienza este martes: Quiénes deben postular y quiénes podrían perder su cupo

Este martes 4 de agosto comienza el periodo principal de postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el año académico 2027.

El trámite estará disponible desde las 9:00 horas y permitirá solicitar cupos en establecimientos públicos y particulares subvencionados. El proceso finalizará el 27 de agosto a las 14:00 horas.

La postulación no funciona por orden de llegada, por lo que realizarla durante las primeras horas no aumenta las posibilidades de obtener una vacante.

¿Quiénes deben postular mediante el SAE?

El proceso está dirigido a estudiantes que necesiten ingresar a un nuevo establecimiento durante 2027. Entre ellos se encuentran:

Quienes ingresarán por primera vez al sistema escolar.

Estudiantes cuyo colegio actual no ofrece continuidad para el siguiente nivel, como quienes cursan octavo básico en una escuela sin enseñanza media.

Alumnos que buscan cambiarse a otro establecimiento público o particular subvencionado.

Estudiantes provenientes de colegios particulares pagados que quieran ingresar a establecimientos financiados por el Estado.

Personas que desean reincorporarse al sistema educativo.

Familias extranjeras residentes en Chile que buscan un establecimiento para sus hijos.

Estudiantes de educación especial que hayan sido dados de alta y necesiten continuar en modalidad regular.

¿Quiénes no deben postular?

Las familias que quieran mantener al estudiante en su colegio actual y cuenten con continuidad educativa no necesitan realizar el trámite.

El Ministerio de Educación advierte que, si una familia participa voluntariamente y el estudiante queda asignado en otro establecimiento, se liberará el cupo que mantenía en su colegio anterior.

Esto ocurre incluso si posteriormente el apoderado rechaza la nueva asignación, por lo que se recomienda postular únicamente cuando exista una intención real de cambiar de establecimiento.

¿Cómo realizar la postulación?

El trámite se realiza en el sitio del Sistema de Admisión Escolar. El apoderado debe iniciar sesión o crear una cuenta, registrar los antecedentes del estudiante y buscar los establecimientos disponibles.

Luego podrá agregar los colegios de su interés y ordenarlos según sus preferencias. Este orden es importante, ya que el sistema intentará asignar al estudiante en la alternativa mejor posicionada donde exista una vacante.

Antes de finalizar, se debe enviar la postulación y descargar el comprobante correspondiente. Las familias podrán modificar su selección mientras el periodo permanezca abierto, pero deberán volver a descargar el documento después de cada cambio.