A horas de la votación, senador Walker mantiene en duda su apoyo a la megarreforma: “Sin esta mínima garantía no puedo votar a favor”

A pocas horas de que el Senado vote el último artículo pendiente de la megarreforma, el senador Matías Walker advirtió que su respaldo todavía no está asegurado.

El parlamentario condicionó su voto al envío de un compromiso escrito del Gobierno que garantice recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo en el Presupuesto 2027, luego de los graves daños provocados por los recientes sistemas frontales.

En entrevista con CNN Chile Radio, Walker afirmó que espera recibir antes de la sesión fijada para las 16:00 horas una propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda junto con la Dirección de Presupuestos.

“Yo he dejado meridianamente claro que sin esa mínima garantía no puedo votar a favor del proyecto en su trámite final”, señaló.

#CNNChileRadio | Matías Walker, senador independiente sobre votación de la “Megarreforma”: “A mi el ministro Jorge Quiroz que nos va a enviar una propuesta, que lo está revisando con la Dipres, y espero que nos llegue antes de las 4 de la tarde. No puedo votar el proyecto sin esa… pic.twitter.com/lomgL7QNn1 — CNN Chile (@CNNChile) August 4, 2026

Walker espera una propuesta antes de las 16:00

El Senado debe pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta que establece la fórmula para compensar a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años.

Walker reconoció que el mecanismo recoge, en lo esencial, lo solicitado por la Asociación Chilena de Municipalidades: que ninguna comuna reciba menos recursos y que tampoco sufran perjuicios aquellas que aportan al Fondo Común Municipal.

Sin embargo, sostuvo que existe un segundo asunto que debe resolverse antes de la votación: la ausencia de recursos específicos para reconstruir Coquimbo dentro de una iniciativa denominada por el propio Ejecutivo como Ley de Reconstrucción Nacional.

“Esta es una ley de reconstrucción nacional y no considera los recursos para reconstruir nuestra región”, cuestionó.

Según relató, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comprometió a enviar una propuesta tras revisarla con la Dipres.

“Espero que esa propuesta llegue antes de la sesión de las cuatro de la tarde”, sostuvo.

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