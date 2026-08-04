Mes del Corazón: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y cómo se pueden prevenir?

Como cada agosto, se conmemora el Mes del Corazón, iniciativa que busca promover estilos de vida saludables y reforzar la prevención de enfermedades cardiovasculares a través del autocuidado.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud (Minsal), las afecciones cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en Chile.

El doctor Andrés Glasinovic, médico familiar y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, indicó que hay cuatro enfermedades relacionadas con el corazón que se presentan con mayor frecuencia.

Se trata de:

Insuficiencia cardiaca.

Cardiopatía coronaria.

Arritmia cardiaca.

Afecciones de la estructura o de las válvulas cardiacas.

¿Cómo proteger al corazón de enfermedades?

El profesional dijo que hay seis conductas concretas que se pueden aplicar en el estilo de vida que podrían disminuir en hasta 90% los eventos coronarios, de acuerdo con el Chicago Heart Association Detection Project in Industry.

¿Cuáles son?

El primero es “mantener una alimentación saludable, idealmente basada en plantas y granos enteros, junto con el consumo de al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras”.

También es recomendable hacer 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a paso rápido, y conservar un peso adecuado, con un índice de masa corporal (IMC) de entre 18,5 y 25 en adultos.

Además de no fumar, controlar la presión arterial y disminuir los niveles de colesterol total en la sangre.

“Estas son pequeñas acciones que, sumadas, marcan una gran diferencia en la salud de nuestro corazón”, remarcó el doctor.