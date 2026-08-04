La férrea defensa de la UDI al subsecretario Pavez tras dichos de Squella: Quienes “atacan a otras personas cometen un error gravísimo”

La directiva de la UDI salió en defensa del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, luego de recibir críticas por parte del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Los hechos ocurrieron tras la bullada salida del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo a test de drogas.

Y es que el timonel republicano criticó a Pavez en el grupo de WhatsApp de la Fundación Jaime Guzmán, que tiene cerca de 200 integrantes, por la respuesta del Gobierno ante la situación de Rodríguez.

Squella habría dicho, según reveló Ex Ante, que era “muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo (Rodríguez). Espero podamos revertirlo, al menos en eso estamos trabajando 100%” y que “sería bueno que Máximo Pavez pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos”.

Incluso, comentó: “Grande Juan Pablo!!! Qué triste constatar en palabras del periodista que lo confirma, que le siguen haciendo la cama a JP. Ahora resulta que están molestos porque alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar”.

Esto último en el contexto de una entrevista que Rodríguez otorgó a Mesa Central de T13 el domingo recién pasado.

Directiva de la UDI defiende al subsecretario Pavez

Los dichos de Squella no cayeron nada bien en la UDI, que blindó a Pavez.

“El subsecretario Pávez es una persona que ha ejercido cargo con gran profesionalismo, tanto como subsecretario del Interior como una especie de vocero subrogante, también en materia de lo que hemos sufrido en las emergencias de las últimas semanas producto de la lluvia”, afirmó el presidente del partido, Guillermo Ramírez.

“El gobierno tomó una decisión con los antecedentes que tenía a la mano en ese momento. El mismo exsubsecretario Rodríguez dice que a él también le pareció correcta. El asunto es que esos antecedentes han ido cambiando y, por lo tanto, cuando se toman decisiones sobre antecedentes que han cambiado, uno tiene que revisar”, agregó.

Con todo, desde el Gobierno han señalado que, a pesar del último resultado negativo del test de Rodríguez, no será reincorporado a su cargo.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma sostuvo: “A esta altura, uno esperaría que el presidente del Partido Republicano hubiese dedicado 100% a apoyar al gobierno y no a generar peleas en forma constante con distintas personas”.

El subsecretario “ha demostrado ser un excelente y un extraordinario servidor público y no hay que olvidar que la única persona, la única autoridad que puede poner o sacar un subsecretario es el Presidente de la República. Por lo tanto, quienes buscan atacar a otras personas cometen un error gravísimo, quizás de no entender a cabalidad cómo funciona la institucionalidad en nuestro país”.