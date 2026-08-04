Team ParaChile de tenis de mesa clasificó al Mundial 2026 de Tailandia: Será a mediados de noviembre

Con ocho representantes, el Team ParaChile de paratenis de mesa se clasificó al Mundial 2026 que se disputará entre el 13 y el 19 de noviembre en Pattaya, Tailandia.

Esta jornada, la Federación Internacional de Tenis de Mesa entregó la nómina oficial de atletas clasificados a la cita mundialista.

Los deportistas, clasificados a través de plazas otorgadas por el campeonato continental y el ranking mundial ITTF, son Ignacio Torres (N°1, clase 6), Manuel Echaveguren (N°6, clase 10), Florencia Pérez (N°4, clase 8), Matías Pino (N°6, clase 6) y Claudio Bahamondes (N°8, clase 7).

Además de los campeones de los Juegos Parapanamericanos de São Paulo 2025: Luis Flores (N°5, clase 2), Tamara Leonelli (N°5, clase 5) y Vicente Leiva (116°, clase 1).

Mundial 2026 de paratenis de mesa

El Team ParaChile competirá en las pruebas individuales, dobles masculinos y dobles mixtos en un campeonato que reunirá a 330 deportistas (165 hombres y 165 mujeres).

Francisco Carrasco, head coach nacional de para tenis de mesa, expresó que “vamos con opciones reales de volver al país con medallas. Tener ocho deportistas dentro del top 10 mundial refleja un trabajo sostenido, con un centro de entrenamiento de primer nivel, un cuerpo técnico consolidado y el respaldo necesario para competir internacionalmente”.

Mientras que Tamara Leonelli manifestó que “ir con equipo récord y con posibilidades reales de pelear medallas demuestra el avance progresivo”.

Por su parte, Ignacio Torres dijo que “llevar una delegación numerosa habla del compromiso de los deportistas, del apoyo del Comité Paralímpico de Chile, la Federación de Tenis de Mesa, el IND y de todos quienes aportan a nuestro desarrollo”.