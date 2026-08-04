Aramco reporta utilidad ajustada de US$ 33.385 millones en el segundo trimestre, un 32,5% más que en 2025

La petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, publicó este martes sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2026, en los que reportó una utilidad neta ajustada de US$ 33.400 millones, cifra que alcanzó los US$ 67.200 millones al cierre del primer semestre del año.

El flujo de caja proveniente de actividades operativas alcanzó los US$ 25.400 millones en el trimestre y US$ 56.200 millones en el acumulado semestral.

Por su parte, el flujo de caja libre, en tanto, se situó en US$ 12.300 millones durante el trimestre y US$ 30.900 millones en los primeros seis meses del año, afectado por un aumento de US$ 13.600 millones en capital de trabajo durante el segundo trimestre.

Apalancamiento sube a 6,2% y dividendo base de US$ 21.900 millones

El ratio de apalancamiento de la compañía subió a 6,2% al 30 de junio de 2026, frente a 4,8% registrado al cierre de marzo, reflejando un mayor nivel de endeudamiento relativo de la petrolera durante el trimestre.

El directorio de Aramco declaró un dividendo base de US$ 21.900 millones correspondiente al segundo trimestre de 2026, que será pagado durante el tercer trimestre. La compañía mantiene así su política de distribución de dividendos pese a la caída del flujo de caja libre respecto al trimestre anterior.

Proyectos operativos: Zuluf, Fadhili y Jafurah avanzan según lo previsto

Entre los proyectos operativos, la empresa destacó la utilización continua del oleoducto East-West Pipeline para asegurar los flujos de suministro a través de su red. El incremento de crudo del yacimiento Zuluf y la expansión de la planta de gas Fadhili avanzan según lo previsto, con conclusión estimada para 2026 y 2027, respectivamente.

La primera fase de la planta de gas Jafurah mantuvo una producción estable de gas de venta y condensado, mientras la segunda fase continúa con actividades de procura y construcción, con finalización esperada en 2027.

La compañía también informó un acuerdo para vender la totalidad de su participación accionaria en PRefChem, en el marco de la optimización de su portafolio de negocios en el segmento downstream.