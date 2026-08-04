Indemnizarán con $90 millones a familia de paciente que murió en Hospital Regional de Rancagua: Justicia estimó que hubo “falta de servicio”

La Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó al Servicio de Salud de O’Higgins pagar una indemnización de $90 millones a la familia de un paciente fallecido tras un accidente de tránsito en marzo de 2017.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del tribunal de alzada determinó que el organismo incurrió en una “falta de servicio” al privar a la víctima de una oportunidad de sobrevida producto de una atención deficiente y tardía.

Según el fallo, el afectado esperó más de tres horas para ser intubado e ingresado al Hospital Regional, tras ser derivado a un centro de salud primario sin capacidad para atender un trauma grave. Asimismo, las ambulancias no contaban con oxígeno ni equipamiento básico.

El fallo estimó que “las omisiones y deficiencias en el servicio sí pueden vincularse causalmente con la pérdida de la oportunidad de una mejor sobrevida“.

La indemnización por concepto de daño moral se dividió en $30 millones para la cónyuge y $20 millones para cada uno de sus tres hijos.

El tribunal estableció que la actuación impropia del hospital privó al paciente de posibilidades reales de prolongar su vida tras el siniestro.