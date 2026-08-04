Usaban cámaras ocultas para “soplar” examen de conducir por $350 mil: dos detenidos en Antofagasta

Dos personas fueron detenidas en Antofagasta por su presunta participación en un sistema que permitía obtener fraudulentamente las respuestas del examen teórico para conseguir una licencia de conducir.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Antofagasta ante el Ministerio Público, luego de detectar publicaciones en redes sociales que ofrecían asistencia remota durante la prueba por aproximadamente $350 mil.

Las diligencias desarrolladas por la Sección de Investigaciones Policiales de la 3ª Comisaría de Carabineros permitieron detener en flagrancia tanto al presunto proveedor del servicio como al postulante que habría pagado para recibir las respuestas.

Cámaras y equipos ocultos durante el examen

El mecanismo contemplaba el uso de un chaleco acondicionado con cámaras de pequeño tamaño, un módem y dispositivos de comunicación.

Los equipos permitían que una persona ubicada fuera del recinto observara las preguntas del examen y transmitiera las respuestas al postulante mientras rendía la evaluación.

Según los antecedentes reunidos durante la investigación, la presunta organización habría concretado entre seis y ocho fraudes diarios.

La Dirección de Seguridad Pública municipal aportó registros de cámaras ubicadas en el interior y en los alrededores del edificio consistorial, información que fue entregada a la Fiscalía y utilizada en las diligencias policiales.

El jefe de Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristian Montre, señaló que los implementos utilizados eran sofisticados y difíciles de detectar a simple vista.

La autoridad policial advirtió que tanto quien ofrece el servicio como quien paga para obtener la licencia de manera fraudulenta pueden enfrentar responsabilidades penales.

Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, anunció que el municipio se hará parte de las acciones judiciales para determinar las responsabilidades de quienes habrían participado en el sistema.

“No vamos a permitir que la fe pública se vea transgredida con este tipo de conductas”, sostuvo el jefe comunal, quien aseguró que continuarán colaborando con el Ministerio Público y Carabineros.