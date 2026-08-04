Dólar cae más de $10 en su apertura luego de que el cobre alcanzara máximos desde principios de junio

El dólar abrió este martes con un retroceso superior a los $10, arrastrado por el rally del cobre, que cotizó en torno a US$ 6,67 por libra en COMEX, luego de que crecieran las perspectivas de una demanda estructural asociada al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial, centros de datos y electrificación.

En concreto, la divisa norteamericana abrió la sesión en $925 y retrocedió hasta los $914,3, siendo los niveles más bajos en las últimas semanas.

Mercado a la espera de JOLTS y pedidos de fábrica antes del informe de empleo

El analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, señaló que la divisa estadounidense permanece a la espera de nuevos antecedentes económicos que permitan evaluar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal, especialmente antes de la publicación del informe oficial de empleo de esta semana.

“La atención de los inversionistas estará centrada en la publicación de las vacantes laborales JOLTS y los pedidos de fábrica en Estados Unidos. Estos indicadores entregarán nuevas señales sobre la fortaleza de la economía norteamericana y podrían modificar las expectativas respecto a una eventual decisión de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre“, agregó.

“Desde el análisis técnico, el USD/CLP continúa operando sobre una zona de soporte importante ubicada entre $918 y $920. Mientras dicho nivel permanezca vigente, es posible observar episodios de estabilización o rebotes técnicos de corto plazo”, afirmó. En esa línea, aclaró que mientras el cobre continúe cotizando sobre los US$ 6,60 por libra y el Dollar Index permanezca bajo la barrera de los 100 puntos, el sesgo predominante continúa favoreciendo un tipo de cambio relativamente contenido.

Acuerdo con Irán y menor presión sobre el yen benefician al peso chileno

Por su parte, Ignacio Mieres, head of research de XTB, explicó que la disminución de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán ha reducido la presión sobre los mercados y favorecido una mayor estabilidad.

“Durante la mañana, autoridades estadounidenses señalaron que próximamente podría alcanzarse un acuerdo con Irán para normalizar el tránsito de petróleo, lo que contribuyó a moderar la incertidumbre. A esto se sumó una menor expectativa de intervención para apoyar al yen japonés, escenario que también benefició a las monedas emergentes y permitió una apreciación del peso chileno“, indicó.

“Mientras las tensiones geopolíticas continúen disminuyendo y se mantenga un entorno internacional más estable, esperamos que el mercado cambiario presente movimientos más acotados y que el peso chileno se mantenga en torno $915 por dólar“, cerró.