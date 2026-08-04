Suscriptores premium de Spotify en Latinoamérica llegan al 24% del total global en el segundo trimestre

Este martes, la compañía sueca Spotify publicó su informe de resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, en el que destacó la alta presencia de usuarios latinoamericanos en la plataforma.

Spotify reportó que Latinoamérica representó el 21% de sus usuarios activos mensuales a nivel global durante el segundo trimestre. En el caso de los suscriptores Premium, la región concentró el 24% del total global, la participación más alta entre las regiones reportadas después de Europa.

777 millones de usuarios activos y 300 millones de suscriptores Premium a nivel global

La compañía indicó que el crecimiento tanto de usuarios activos como de suscriptores Premium durante el trimestre estuvo impulsado por avances en las cuatro regiones que reporta: Latinoamérica, Europa, Norteamérica y el resto del mundo.

A nivel global, Spotify alcanzó 777 millones de usuarios activos mensuales, un 12% más que en el mismo trimestre de 2025, y 300 millones de suscriptores Premium, un alza de 9% interanual.

La compañía destacó que ambas métricas registraron crecimiento trimestral y anual en todas las regiones donde opera.

Ingresos de 4.777 millones de euros y margen bruto récord de 33,4%

En materia de ingresos, Spotify reportó ingresos totales de 4.777 millones de euros durante el trimestre, un 14% más que en el mismo período de 2025, cifra que se acelera a 15% al ajustar por tipo de cambio.

Los ingresos del segmento Premium crecieron 15% interanual hasta 4.331 millones de euros, mientras los ingresos por publicidad aumentaron apenas 1% interanual, hasta 446 millones de euros.

La utilidad operativa de la compañía alcanzó los 655 millones de euros en el trimestre, un 61% más que un año antes, con un margen operativo de 13,7%. El margen bruto se ubicó en 33,4%, su nivel más alto registrado, según la propia compañía.