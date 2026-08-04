Subtel ordena cobro de casi $13 mil millones a WOM por incumplimientos graves en el servicio de fibra óptica

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a WOM el cobro íntegro de 316.410,15 UF (casi $13 mil millones) debido a una serie de “incumplimientos graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur”.

La institución detalló que “la Fibra Óptica Nacional es una red troncal impulsada con un subsidio estatal de más de $80 mil millones (cerca de US$86 millones) en total, que busca reducir la brecha digital y fortalecer la conectividad entre Arica y Parinacota y Los Lagos”.

La decisión de Subtel se basa en antecedentes que “dan cuenta de incumplimientos en la disponibilidad del servicio, en la metodología de cálculo de la disponibilidad anual del servicio comprometida, en la gestión y trazabilidad de incidencias y en la entrega de información exigida para la supervisión del proyecto”.

De todos modos, la medida “no pone fin a las obligaciones de WOM, de operar, mantener, reparar y normalizar la infraestructura. La empresa deberá continuar cumpliendo todas sus obligaciones y entregar nuevas garantías dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución”.

Cabe señalar que la empresa WOM se adjudicó las macrozonas de Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur, con un subsidio estatal superior a $52 mil millones, y debía operar y mantener la infraestructura en las condiciones comprometidas, además de asegurar que estuviera disponible como mínimo durante el 98% del año.

Sin embargo, la Subsecretaría constató que en ninguna de las cinco macrozonas se alcanzó un nivel mínimo de funcionamiento: “Los resultados reportados fueron de 72,94% en Arica y Parinacota; 78,39% en Norte; 90,32% y 93,54% en Centro Norte; 95,76% en Centro; y 91,55% y 92,15% en Centro Sur, todos por debajo del mínimo exigido por las bases de licitación”.

Adicionalmente, se detectó que WOM aplicó una forma de cálculo distinta de la comprometida y aprobada para el proyecto, incorporando elementos que “reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final”.

Además, se dio cuenta de deficiencias “relevantes” en la supervisión de los servicios, junto con la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidencias.