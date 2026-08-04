“No se están comparando iguales metodologías”: Los descargos del laboratorio Corthorn Health al test de drogas de exsubsecretario de Hacienda

La CEO de Corthorn Health, Francisca Corthorn, afirmó que el examen negativo presentado por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, no es comparable con el resultado positivo que motivó su renuncia el pasado 23 de julio, debido a que ambos análisis utilizaron metodologías y muestras distintas.

La exautoridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast se sometió a un segundo test, luego de arrojar positivo en un análisis realizado por Corthorn Health. Dicho segundo análisis, resultó negativo.

En entrevista con Diario Financiero, la ejecutiva explicó que su laboratorio aplicó espectrometría de masas, técnica confirmatoria de alta precisión, mientras que el estudio de la Universidad Católica corresponde a un test inmunológico preliminar.

“Lo importante es que se comparen iguales metodologías, y en este caso no se están comparando iguales metodologías”, sostuvo.

Respecto al contrato con el Servicio Nacional para la Prevención y Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Corthorn descartó la salida de la contramuestra del recinto para no romper la cadena de custodia.

“Sacar una muestra fuera del laboratorio quiere decir que sale de nuestro control y yo pierdo trazabilidad”, advirtió, remarcando que cualquier reapertura debe canalizarse a través de la entidad estatal.