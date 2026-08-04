Cierre temporal del puente temporal Huérfanos en Santiago: Realizarán trabajos de recuperación para “erradicar focos de delincuencia”

Esta semana, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó el cierre temporal de los accesos oriente y poniente del puente peatonal Huérfanos.

La estructura, que conecta el centro histórico de Santiago con el barrio Brasil sobre la Autopista Central, será intervenida para desarrollar obras para “erradicar focos de delincuencia e incivilidades y devolver este espacio público a la comunidad”.

Entre los trabajos a realizar se contemplan pintura, mejoramiento de la iluminación, instalación de cámaras de televigilancia, mobiliario urbano y áreas verdes, junto con la recuperación de un ascensor.

El alcalde señaló que el puente se fue deteriorando con los años “y terminó convertido en un foco de delincuencia e incivilidades. Hemos retirado media tonelada de basura, además de cédulas de identidad, pasaportes y tarjetas bancarias que probablemente provenían de delitos. La ciudadanía dejó de usar este puente cuando oscurecía y eso no lo podemos permitir”.

Las obras consideran una inversión de entre $300 y $400 millones.

De acuerdo al municipio, los trabajos se extenderán por alrededor de un mes, tiempo en que el tránsito peatonal será derivado por los cruces habilitados en las calles Compañía de Jesús y Agustinas.

Una vez que culminen dichos trabajos, la pasarela tendrá un horario de funcionamiento que será acordado con los vecinos del sector, para así evitar nuevas ocupaciones durante la noche.

“Vamos a recuperar la pasarela, instalar luminarias nuevas, cámaras, plantas y espacios verdes para transformarla nuevamente en un lugar de encuentro. Tendrá un horario de funcionamiento porque los propios vecinos nos pidieron evitar que vuelva a ser tomada durante la noche. Queremos que las personas vuelvan a cruzar con tranquilidad y seguridad”, concluyó Desbordes.