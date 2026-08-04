Vozinha ya es del Cacique: Colo Colo prepara presentación del arquero con más de 40 mil personas

(CNN Español) — Al cuento de hadas que vive Josimar José Évora Dias en este 2026 todavía le quedan un par de páginas.

Vozinha, el nombre/apodo con el que se dio a conocer al mundo entero a los 40 años, tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano vistiendo los colores del Colo Colo, posiblemente el club más importante de Chile, al menos el más ganador de títulos locales y el único equipo chileno que logró levantar una Copa Libertadores en la historia.

El club, actual líder del torneo local, lo presentó con bombos y platillos en redes sociales: “¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!”, se lee en la publicación de Colo Colo en Instagram, una cuenta que desde la llegada del portero caboverdiano cuenta sus posteos por varios millones de visualizaciones.

Exámenes médicos superados en @clinicaMEDS 🩺✅ — Medical exams passed at Meds Clinic 🩺✅ — Exames médicos realizados na Meds Clinic 🩺✅ pic.twitter.com/Ut0SAKyv29 — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Y es que el guardameta sensación del 2026 es un auténtico furor en las redes sociales, donde sumó 30 millones de seguidores gracias a sus atajadas en el Mundial, que ayudaron a Cabo Verde a cerrar una increíble participación en su debut absoluto, con empates ante España (campeón) y Uruguay (bicampeón de la Copa del Mundo), además de una derrota en tiempo extra ante Argentina en 16avos de final que estuvo muy cerca de la epopeya.

Esas actuaciones del futbolista de 40 años lo hicieron acreedor de un recibimiento digno de una estrella de rock en Santiago. Tras muchas idas y vueltas, el caboverdiano llegó bien entrada la noche del domingo al país sudamericano y este lunes pasó con éxito los exámenes médicos, se puso la indumentaria del club por primera vez y luego llegó al estadio para firmar el acuerdo.

Según la prensa chilena, Vozinha firmó contrato por seis meses, con opción a otros 12 más, percibiendo un salario de 30.000 dólares mensuales. Colo Colo no tuvo que pagar por su ficha, ya que el portero había acabado contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa y estaba en condición de libre.

“Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas”, dijo el portero tras llegar al país. “No esperaba tanta gente después del tiempo que demoró todo para llegar aquí, entonces, es muy gratificante. Nos vemos pronto en el Monumental, muchas gracias”.

Este martes será presentado a la prensa de manera oficial tras el entrenamiento de la mañana, y la primera ovación de la afición muy posiblemente llegue el miércoles por la noche, cuando Colo Colo abra las puertas de su estadio con aforo para 42.000 personas.

Para el Cacique, la llegada de Vozinha será un punto de inflexión en la venta de indumentaria y también en la exposición en redes sociales, mientras que para el portero será una gran chance de demostrar que todavía tiene cosas por dar en el ocaso de su carrera.

Y es que llegar a Colo Colo es, a todas luces, el desafío a nivel clubes más importante de toda su carrera, al menos a nivel competitivo. Antes del Chaves pasó por el Progresso do Sambizanga de Angola, el Zimbru de Moldova, el Gil Vicente de Portugal, el AEL Limassol de Chipre y el AS Trencin de Eslovaquia, clubes con pocas aspiraciones.

Ese es el reto que le llega al portero de 40 años: demostrar sus cualidades en un equipo con aspiraciones, un gigante de Chile que viene de un pobrísimo 2025, donde se quedó sin competiciones internacionales para 2026. Por eso, por ahora solo veremos a Vozinha en la liga local, ya que el club no participa de la Copa Libertadores ni de la Copa Sudamericana.

Vozinha llega a un club donde no se puede fallar, porque el fútbol sudamericano no perdona y tiene poca paciencia, más en un club necesitado de éxitos.

El debut del arquero no tiene fecha oficial, pero podría darse el 16 de agosto, cuando el Colo Colo vuelva a ser local ante O’Higgins por la fecha 19 del torneo. Será, además, la parada previa al superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

Otro éxito de las redes en Sudamérica

Vozinha no será, a pesar de todo, el primer suceso mundialista de las redes sociales en llegar a Sudamérica para la segunda parte del año. Hace semanas lo hizo Tim Payne, un neozelandés que fue el furor de la Copa del Mundo antes de que se diera el furor por el caboverdiano.

Payne, que jugaba en el Wellington Phoenix de Nueva Zelandia hasta el Mundial, llegó a Olimpia, uno de los equipos más reconocidos de Paraguay, y su debut no pudo ser mejor: su equipo goleó 5-0 al Rubio Ñu este fin de semana y el lateral derecho marcó un golazo: recibió en su propio campo, habilitó a un compañero que corría solo por la banda y siguió la jugada hasta reencontrarse con el balón en la puerta del área.

Desde allí, con un toque de derecha, mandó a dormir el balón al fondo de la red.

Un debut exitoso para el “jugador menos conocido del Mundial”, tal como se lo dio a conocer en una campaña que inició un influencer argentino en redes sociales. Pues ya no. Ni él ni Vozinha, dos jugadores mundialistas que llegaron a Sudamérica en busca de nuevos desafíos y unos cuantos “me gusta” en redes sociales.

Con información de EFE.