Atención gamers: Liquidación por venta de bodega tecnológica en Las Condes tendrá descuentos de hasta 50% por tres días

Una tienda especializada en tecnología y productos para videojuegos realizará una venta de bodega con descuentos de hasta 50% durante tres jornadas en la comuna de Las Condes.

La actividad organizada por Dust2 se desarrollará desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto, o hasta que se agoten las unidades disponibles.

La venta será exclusivamente presencial en la tienda Dust2 Xperience, ubicada en Cristóbal Colón 3098, a pocos pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón.

Fechas y horarios de la venta de bodega

Los asistentes podrán acceder a productos seleccionados entre las 10:00 y las 17:00 horas durante los tres días de la actividad.

Fechas: miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto. Horario: entre las 10:00 y las 17:00 horas.

entre las 10:00 y las 17:00 horas. Dirección: Cristóbal Colón 3098, Las Condes.

Cristóbal Colón 3098, Las Condes. Descuentos: hasta 50% en productos seleccionados.

La atención se realizará por orden de llegada y no existirá reserva previa de productos. Debido a que el stock es limitado, algunas unidades podrían agotarse antes del término anunciado.

Formas de pago y límite de compra

La tienda permitirá pagar mediante transferencia bancaria, efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito.

Cada persona podrá realizar compras por un máximo de $1.000.000. La excepción será la adquisición de un producto individual cuyo precio supere ese límite.

Las compras deberán retirarse inmediatamente en el establecimiento, ya que la actividad no contempla despacho a domicilio ni ventas por internet.

La disponibilidad de marcas, modelos y categorías dependerá del inventario existente al momento de la visita.