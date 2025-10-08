Tendencias baile

“Imagínate vivir en Europa y perderte…”: El baile de dos “pingüinos” de Punta Arenas que es furor en redes

Por CNN Chile

08.10.2025 / 18:47

"Imagínate vivir en Europa y perderte esto", fue uno de los comentarios que recibió el registro audiovisual, la mayoría de ellos positivos y destacando el momento vivido. 

Un particular pie de cueca está causando furor en redes sociales.

En concreto, en el marco del fin de las Fiestas Patrias en Chile y del Nacional de Cueca en Punta Arenas, dos jóvenes disfrazados de pingüinos, animal característico de la zona, bailaron un pie del tradicional baile nacional, causando sensación.

El usuario de TikTok @Jajavier compartió el registro, contando que él fue uno de los bailarines disfrazados de pingüino que deleito a los asistentes al evento, quienes al cierre de la presentación brindaron un fuerte y caluroso aplauso.

“Imagínate vivir en Europa y perderte esto”, fue uno de los comentarios que recibió el registro audiovisual, la mayoría de ellos positivos y destacando el momento vivido.

Revisa el video de los pingüinos bailando cueca

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN “Yo fui para él la pelota de su vida”: Guillermo Coppola y cómo fue haber representado a Diego Maradona
"Imagínate vivir en Europa y perderte...": El baile de dos "pingüinos" de Punta Arenas que es furor en redes
Alza en bencinas y diésel: Los nuevos precios de los combustibles, según ENAP
A ley proyecto que reconoce labor de recolectores de basura: "Es un anhelo largamente esperado"
Competirá contra Michelle Bachelet: Costa Rica propone a Rebeca Grynspan como candidata a secretaria general de la ONU
"Es una pésima señal": Partido Comunista en alerta con el gobierno por eventual congelamiento del salario del Sector Público