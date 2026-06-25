Hallan solo hembras de Homo naledi en la cueva sudafricana: El misterio que divide a los científicos

(CNN) – Un equipo internacional de investigadores determinó que todos los dientes fósiles analizados de Homo naledi pertenecen a hembras, un hallazgo que añade una nueva capa de misterio a este enigmático pariente humano de cerebro diminuto. Los restos, con una antigüedad de entre 335.000 y 241.000 años, proceden de la Cámara Dinaledi, en el sistema de cuevas Rising Star de Sudáfrica.

La pista de la amelogenina

La científica Palesa Madupe, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, examinó 23 muestras de esmalte dental en busca de la versión masculina de la proteína amelogenina, un marcador biológico exclusivo del cromosoma Y. El marcador masculino resultó completamente ausente en todas las muestras. Dos laboratorios independientes repitieron el análisis para descartar un error interno.

El paleoantropólogo Lee Berger, que lidera las excavaciones, interpreta el dato como evidencia de un sesgo de sexo deliberado en las prácticas mortuorias de la especie. “El Homo naledi enterraba a sus seres queridos con rituales que los separaban en la muerte por sexo y género”, sostuvo. Berger calificó de “una en un millón” la probabilidad de que el hallazgo responda a una ocurrencia natural.

Un enigma sin consenso

El estudio, publicado en la revista Cell, reconoce una explicación alternativa: la eliminación del gen amelogenina-Y en la población, un fenómeno documentado en algunos humanos vivos y en un neandertal masculino. Sin embargo, el autor principal Enrico Cappellini advirtió que sería muy improbable que el gen desapareciera “entre incluso la mitad de los 20 individuos estudiados o para una población entera”.

Otros especialistas piden cautela. Michael Petraglia, de la Universidad de Griffith, calificó la hipótesis del enterramiento segregado de “hipérbole”. Recordó que entre chimpancés se observan grupos de forrajeo exclusivamente femeninos y que hembras con crías buscan refugio en entradas de cuevas. Ryan McRae, del Smithsonian, añadió: “Sabemos dónde terminaron los cuerpos, pero no sabemos cómo llegaron allí ni dónde o cómo vivieron”. El hallazgo, lejos de cerrar el debate, abre nuevas preguntas sobre la biología y la evolución del Homo naledi.