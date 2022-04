(CNN) — Al hermano de Chris Rock le gustaría ver que a Will Smith le quitaran su premio Oscar al mejor actor.

En una entrevista con el diario Los Angeles Times, Kenny Rock habló de lo que siente sobre la bofetada que Will Smith le propinó a su hermano en los Premios de la Academia.

“Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto”, señaló Kenny al periódico. “Cada vez que veo los videos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza”.

“Mi hermano no era una amenaza para él y (Smith) simplemente no le tenía respeto en ese momento (…) lo menospreció frente a millones de personas que veían la ceremonia“, agregó.

Smith golpeó a Chris Rock después de que el comediante bromeara sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre pérdida de cabello debido a la alopecia.

Kenny Rock dijo que su hermano no sabía de la condición médica de ella. Y en ese sentido, mencionó que le gustaría que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas retirara el premio Oscar a mejor actor que Smith ganó esa noche por su actuación en King Richard.

Días después del incidente, la Academia anunció que había “iniciado procedimientos disciplinarios” contra Smith. A los pocos días, el actor renunció a la Academia.

David Rubin, presidente de la Academia, dijo en un comunicado que el grupo “continuará avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”.

Chris Rock sostuvo durante una de sus presentaciones después del incidente que aún estaba “procesando” lo que había sucedido. Y también que planeaba hablar sobre ello en una fecha posterior.