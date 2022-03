(CNN) – Jada Pinkett Smith encontró su lucha contra la caída del cabello en el centro de una controversia inesperada en los Oscar el domingo por la noche, luego de que su esposo Will Smith golpeara al comediante Chris Rock en respuesta a una broma que hizo sobre su cabeza rapada.

Pero mientras los usuarios de las redes sociales estaban divididos por la respuesta furiosa de la estrella de King Richard, hubo un amplio apoyo en línea para Pinkett Smith, quien anteriormente habló sobre sus experiencias con la condición de alopecia.

“Jada es una inspiración actual para muchas personas que viven con la misma o similar subcategoría de su condición”, escribió un usuario. La escritora Roxane Gay, por su parte, dijo que, aunque no creía que el chiste sobre la alopecia de Pinkett Smith justificase la violencia, entendía que “podría llevar a alguien al límite“.

Al revelar su diagnóstico en 2018, Pinkett Smith ha hablado públicamente sobre la condición, que no tiene cura conocida. En un episodio de su programa de conversación, Red Table Talk, recordó el momento “aterrador” en el que notó por primera vez que estaba perdiendo “un puñado de cabello” en la ducha.

“Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente estaba temblando de miedo“, dijo. “Por eso me corté el pelo y seguí cortándolo”.

En los últimos años, la actriz ha lucido a menudo el cabello corto y recortado, o ha asistido a eventos con turbantes y cintas para la cabeza. En julio del año pasado, reveló su cabeza completamente rapada, publicando una foto de ella con su hija, Willow, en Instagram.

“Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir”, escribió en el pie de foto. “Pero… mis 50 están a punto de ser divinamente iluminados con este cobertizo (cabeza rapada)”.

Al publicar una actualización sobre su “lucha” con la afección en Instagram en diciembre pasado, Pinkett Smith sostuvo que estaba aceptando el trastorno y que “esta alopecia y yo seremos amigas… ¡y punto!“.

Desde entonces, Pinkett Smith ha aparecido en público con su nuevo look en varias ceremonias de premiación y estrenos. En los premios Critics’ Choice Awards a principios de este mes, se complementó con un tocado con incrustaciones de diamantes.

Alrededor de un tercio de las mujeres sufrirán algún tipo de pérdida de cabello en sus vidas, según la Escuela de Medicina de Harvard. Y un estudio revisado por pares publicado en 2018 encontró que las mujeres negras e hispanas en Estados Unidos tienen una probabilidad “significativamente mayor” de desarrollar alopecia areata -el término médico para el trastorno autoinmune que tiene Pinkett Smith- en su vida que las mujeres blancas.

Los defensores de las personas que viven con alopecia, y aquellos con la afección, recurrieron a las redes sociales luego del incidente, con un grupo de concientización, The Bald Girls Do Lunch, tuiteando: “Bromas sobre @jadapsmith o cualquier mujer con #alopecia #alopeciaareata nunca están bien. Punto“.

“Le tomó mucho valor a Jada salir del armario en público“, escribió otro usuario de Twitter, que también tiene el trastorno, y agregó: “Qué vergüenza, Chris Rock”.

La ex estrella de la NBA y autodenominado “embajador de la alopecia”, Charlie Villanueva, mientras tanto, aprovechó la controversia para publicar un mensaje de apoyo a las personas con el trastorno: “Recuerden, ustedes tienen alopecia, la alopecia no los tiene a ustedes“.

