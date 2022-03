(CNN) – Timothée Chalamet reforzó su reputación como uno de los actores más atrevidos de Hollywood al presentarse en los Oscar con ropa para mujer de Louis Vuitton.

La estrella cautivó a los espectadores en el Teatro Dolby de Hollywood el domingo por la noche con una chaqueta de encaje bordado y pantalones de cintura alta de la colección Primavera-Verano 2022 de la marca. Luego le dio su propio toque al conjunto de género fluido con un collar brillante y un par de botas negras.

Pero no fue solo lo que Chalamet usó lo que encendió las redes sociales, sino que, más bien, fue lo que no usó: una camiseta.

Con el torso desnudo debajo de su chaqueta negra, el actor hizo que los fanáticos se desmayaran en línea. “Timothée Chalamet es básicamente una estrella de rock, ¿verdad?” escribió un usuario de Twitter, con otra broma: “Me gustaría agradecer a quien haya hecho este atuendo, a los padres de Timothée Chalamet y a Dios”.

La estrella de 26 años, que apareció en dos películas nominadas en la categoría de Mejor Película de este año, Dune y Don’t Look Up, es conocida por su estilo atrevido en la alfombra roja. Ceremonias de premios recientes lo han incluido en las listas de “mejor vestidos” gracias a su uso de colores brillantes, sastrería elegante y ropa de calle elevada.

También recurre regularmente a Louis Vuitton para las ocasiones más importantes, entre ellas los Globos de Oro de 2019, donde usó un arnés brillante que se volvió viral y desató una tendencia de ropa masculina en el proceso.

Aunque los Premios de la Academia son conocidos por su moda comparativamente restringida, Chalamet ha utilizado previamente la noche más importante de Hollywood para hacer declaraciones, como el traje Berluti completamente blanco que usó en la ceremonia de 2018. Dos años más tarde, su chándal azul híbrido de Prada se convirtió en uno de los looks masculinos más comentados de la noche después de que generó comparaciones en línea con varios trabajadores uniformados, desde un paramédico hasta un aparcacoches.

El actor fue una de varias estrellas masculinas que adoptaron un enfoque aventurero en la alfombra roja de este año. Daniel Kaluuya y la estrella de The Power of the Dog, Kodi Smit-McPhee, se encontraban entre los que evitaron los trajes de etiqueta convencionales con trajes de colores brillantes. Pero no todos quedaron impresionados con el atuendo de Chalamet, que fue diseñado por el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière.