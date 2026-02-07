“Funa” a bar de Providencia provoca que eliminen reservas y beneficios a “influencers”: Clienta había acusado demora en atención

La mujer que realizó el reclamo aseguró que, mientras ella estaba esperando para ingresar al local, se le había dado prioridad a unos "influencers".

Durante los últimos días, se viralizó a través de redes sociales una situación relacionada con el Bar Flama, ubicado en Providencia.

Esto, luego que una mujer contara su experiencia esperando una mesa en el local.

En su video, ella indicaba que esperó más de una hora para hacer ingreso al bar, y que meintras ella esperaba, le habrían dado prioridad de mesa a “influencers” que también se encontraban en la fila.

Luego que el reproche de la clienta se difundiera, fue el propio bar el que emitió un comunicado, en el que señalaban que eliminarían las reservas y a los “amigos de la marca“.

La dueña del bar, Clarissa Casciano señaló a The Clinic que “después de ver la mala experiencia que tuvo esta chica, y sobre todo la mala información que le entregaron en la puerta, hemos decidido que no haya más reservas. Ni para público, ni para amigos de la marca, ni para dueños, ni para familiares”.

En relación a los beneficios para “influencers”, Casciano aseguró que “puede ser de los dueños, o influencers que nos han apoyado sin cobrar por ello desde que nosotros empezamos como local. Ellos nos han dado muchísimo sin que nosotros pagáramos por la difusión de ellos”.

“Pero sentíamos como local, que ahora que nos hicimos conocidos y que estamos llenos —gracias en gran parte a la difusión de ellos—, el poder al menos ceder una de las mesas, de las cinco mesas de reserva, una a ellos, y así veníamos funcionando”, añadió.