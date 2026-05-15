Fernando Paulsen encabeza lanzamiento del primer “Espacio Silver” en Mall Plaza Egaña

El Viejo truco de la invisibilidad demográfica ya no funciona. Durante décadas, el mercado y el diseño urbano trataron a los mayores de 50 años como si fueran parte de una escenografía estática, una especie de club del recuerdo esperando el fin de semana. Error de cálculo monumental. Hoy, esa generación representa el 30% de la población chilena y controla casi el 28% del consumo. En términos simples: tienen el tiempo, tienen la plata y, para sorpresa de los algoritmos de Silicon Valley, también quieren vivir.
El hito ocurrió en el Mallplaza Egaña con la inauguración del primer Espacio Silver del mundo, una apuesta de 430 metros cuadrados creada por BondUP, la plataforma liderada por Michelle Schnitzer que ya conecta a más de 35 mil usuarios. La idea detrás de esto no es abrir un centro de jubilados con olor a naftalina, sino un centro de comando para una generación que se niega a ser archivada.
De la “Bobe” a la economía plateada
La génesis de este proyecto tiene un cable a tierra directo. Schnitzer se inspiró en su abuela de 94 años para entender que el verdadero drama de la vejez no es el paso del tiempo, sino el aislamiento social. La soledad es el impuesto más caro que paga la longevidad en el siglo XXI.
Lo que empezó como una inquietud personal escaló a una alianza estratégica con Mallplaza, sumando en el camino a actores como Caja Los Andes, Despegar, la Universidad Mayor y NUP Coffee. El resultado es un ecosistema físico con programación diaria, talleres, tecnología, emprendimiento y educación financiera. Básicamente, un upgrade de hardware social para personas que están en su segundo o tercer aire creativo.
El evento de lanzamiento no se quedó en el corte de cinta protocolar frente a alcaldes y directores del Senama. Hubo un giro mediático interesante: la presentación oficial de una alianza con CNN Chile para lanzar el primer podcast dedicado exclusivamente a la generación silver y la nueva longevidad, conducido por Fernando Paulsen. El set se encendió en vivo dentro del mismo espacio, transformando la inauguración en un programa en directo y marcando una pauta clara de lo que viene: contenido sin condescendencia.
La interfaz humana no tiene fecha de vencimiento
“Este espacio demuestra que envejecer ya no significa detenerse”, sentenció Schnitzer al cierre de la jornada. “La edad dejó de definir lo que una persona puede hacer”.
La mal llamada “tercera edad” ya no calza con el estereotipo del descanso pasivo. Estamos frente a consumidores hiperconectados, viajeros, emprendedores y ciudadanos que exigen infraestructura a su altura. La economía silver no es una tendencia filantrópica para el futuro; es el negocio del presente y un cableado cultural que urgía actualizar. Al final del día, la tecnología y el urbanismo solo sirven si están al servicio de la experiencia humana, y en ese juego, la experiencia corre con ventaja.
La sabiduría y la experiencia son hijas del tiempo
Por: Fernando Paulsen
Cuando uno ha vivido el tiempo suficiente como para creer que lo ha visto todo o casi todo, entender lo que pasa puede parecer fácil. Pero sucede todo lo contrario, especialmente si lo que cambia implica nuevas prácticas y nuevas tecnologías que obligan a volver a aprender lo que se creía que ya se sabía.
La historia explica lo sucedido, pero mucho más tarde. Cuando ese cambio nos asombra en nuestra cotidaneidad, no hay explicación todavía. Sólo rige la estupefacción, y la urgente búsqueda de respuestas para volver a ordenar nuestros pasos.
Vivimos en un mundo que cambia su tecnología, pero no la forma en que nos relacionamos unos con otros. Nuestra generación Silver, de mayores de 60 años, puede tener una enorme educación de vida. Y está calificada para ver lo que ocurre y relacionarlo con lo que ya vivió, porque ha estado ahí y ha visto cambios enormes en materia tecnológica y, simultáneamente, ha constatado la contumacia del ser humano para mantener una conducta de autodestrucción, que cada cierto tiempo se toma las noticias del momento y regresa a la brutal rutina de resolver problemas geográficos, discrepancias religiosas, diferencias ideológicas por la vía de la fuerza y la violencia.
Somos una generación que conoce la conducta del ser humano. Nuestra conducta. Porque la hemos vivido intensamente.
El tiempo de la generación Silver ha sido más largo en años. Esa extensión ha recolectado una de las cosas más valiosas de la existencia humana: la experiencia, que es la base de otra virtud del ser humano que ha pasado mucho tiempo en este planeta: la sabiduría. La sabiduría no se produce sólo porque uno envejece. No. El mundo está lleno de personas que chocan una y otra vez con la misma piedra. Pero hay muchos más que su paso por el tiempo les ha permitido darle valor a la atención. A darse cuenta de lo que pasa, a separar lo nuevo de la rutina y buscar entender por qué se produjo el cambio, ese movimiento que no estaba aquí hace un año. Esa nueva búsqueda de comprensión para los cambios políticos, económicos, climáticos se inspiran en un piso sólido que es la experiencia. Algo que no se compra, que no se presta. Algo que se vivió, se procesó y se aprendió. Y que se puede enseñar a generaciones más jóvenes y con menos experiencia, como lo hacemos con nuestros hijos de forma natural.
Es el momento de poner toda nuestra vitalidad presente al servicio de comunicar la experiencia y la sabiduría aprendidas.
De prestar atención a los movimientos del presente, para no cometer los errores del pasado. Que ojalá nunca nuestra generación silver recurra ante hechos que causan sorpresa, a una frase que es una verdadera rendición antes de dar la pelea: “Eso no lo vimos venir”.
La sabiduría y la experiencia son hijas del tiempo.
Es por esto que hoy lanzamos oficialmente “Generacion Silver” el podcast definitivo para la silver economy.
Un proyecto de esta envergadura tenía que nacer junto a BondUP, líderes del sector y la comunidad sobre 50 años más vibrante de Chile.
Y qué mejor que hacerlo en este tremendo lugar, el espacio ideal para darle vida a una idea de este calibre.
El Espacio Silver
Nuestro espacio
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