Fernando Paulsen encabeza lanzamiento del primer “Espacio Silver” en Mall Plaza Egaña

La sabiduría y la experiencia son hijas del tiempo

Por: Fernando Paulsen

Cuando uno ha vivido el tiempo suficiente como para creer que lo ha visto todo o casi todo, entender lo que pasa puede parecer fácil. Pero sucede todo lo contrario, especialmente si lo que cambia implica nuevas prácticas y nuevas tecnologías que obligan a volver a aprender lo que se creía que ya se sabía.

La historia explica lo sucedido, pero mucho más tarde. Cuando ese cambio nos asombra en nuestra cotidaneidad, no hay explicación todavía. Sólo rige la estupefacción, y la urgente búsqueda de respuestas para volver a ordenar nuestros pasos.

Vivimos en un mundo que cambia su tecnología, pero no la forma en que nos relacionamos unos con otros. Nuestra generación Silver, de mayores de 60 años, puede tener una enorme educación de vida. Y está calificada para ver lo que ocurre y relacionarlo con lo que ya vivió, porque ha estado ahí y ha visto cambios enormes en materia tecnológica y, simultáneamente, ha constatado la contumacia del ser humano para mantener una conducta de autodestrucción, que cada cierto tiempo se toma las noticias del momento y regresa a la brutal rutina de resolver problemas geográficos, discrepancias religiosas, diferencias ideológicas por la vía de la fuerza y la violencia.

Somos una generación que conoce la conducta del ser humano. Nuestra conducta. Porque la hemos vivido intensamente.

El tiempo de la generación Silver ha sido más largo en años. Esa extensión ha recolectado una de las cosas más valiosas de la existencia humana: la experiencia, que es la base de otra virtud del ser humano que ha pasado mucho tiempo en este planeta: la sabiduría. La sabiduría no se produce sólo porque uno envejece. No. El mundo está lleno de personas que chocan una y otra vez con la misma piedra. Pero hay muchos más que su paso por el tiempo les ha permitido darle valor a la atención. A darse cuenta de lo que pasa, a separar lo nuevo de la rutina y buscar entender por qué se produjo el cambio, ese movimiento que no estaba aquí hace un año. Esa nueva búsqueda de comprensión para los cambios políticos, económicos, climáticos se inspiran en un piso sólido que es la experiencia. Algo que no se compra, que no se presta. Algo que se vivió, se procesó y se aprendió. Y que se puede enseñar a generaciones más jóvenes y con menos experiencia, como lo hacemos con nuestros hijos de forma natural.

Es el momento de poner toda nuestra vitalidad presente al servicio de comunicar la experiencia y la sabiduría aprendidas.

De prestar atención a los movimientos del presente, para no cometer los errores del pasado. Que ojalá nunca nuestra generación silver recurra ante hechos que causan sorpresa, a una frase que es una verdadera rendición antes de dar la pelea: “Eso no lo vimos venir”.

La sabiduría y la experiencia son hijas del tiempo.

Es por esto que hoy lanzamos oficialmente “Generacion Silver” el podcast definitivo para la silver economy.

Un proyecto de esta envergadura tenía que nacer junto a BondUP, líderes del sector y la comunidad sobre 50 años más vibrante de Chile.

Y qué mejor que hacerlo en este tremendo lugar, el espacio ideal para darle vida a una idea de este calibre.

El Espacio Silver

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