Un nuevo capítulo del video podcast CNN Style contó con la participación de Feli Cavieres, diseñador de vestuario e influencer conocido en redes sociales como @felicavieresv o Feli Faxion, quien saltó a la fama recreando looks inspirados en icónicos productos de limpieza comercializados en Chile.

“Fue hace aproximadamente un año que yo partí en esto, empecé haciendo videos de ropa reutilizada en Tik Tok, datos de tiendas que llamé ‘datos faxion‘, por amor al arte, porque siempre me preguntaban dónde había comprado mi ropa”, sostuvo, en conversación junto a la conductora Bells Hodge.

“La gente empezó a agregarme, a preguntarme más”, continuó, “entonces pasé a hacer los videos de looks inspirados en artículos de aseo y allí fue el boom: Me hablaban las marcas, diarios y canales de televisión querían entrevistarme”. Así, recordó, “en esa época estábamos en pandemia y todos hacían videos de Tik Tok con looks inspirados en películas o series, pero yo desde niño siempre he sido muy bueno para el aseo, para mí hacer aseo es mi terapia“.

Consultado sobre si se ve a sí mismo como alguien que rompe con los estereotipos, el influencer respondió: “Es cosa de verme y notarlo, y me encanta”, recordando que su camino hacia un nuevo estilo, más osado, “empezó como a mucha gente, en la cuarentena, con cortes de chasquilla, teñido de pelo, etc”.

“Yo antes me vestía de una forma más clásica y cuando empezó esta pandemia me empecé a cuestionar mi forma de vestir. Pensé: ‘Se está acabando el mundo y no me visto como quiero‘ y empecé a usar faldas y vestidos en mi casa, y después, cuando empezamos a volver a las calles, lo hacía de a poco. Ahí la gente me empezó a hablar y la mayoría eran señoras de edad, preguntándome de buena forma por qué me vestía así. Les explicaba que era vestuario sin género y ellas me felicitaban”, afirmó.

Su público, dijo, no solo se remite a la comunidad diversa: “Hombres heterosexuales cisgénero me escriben por Instagram o Tik Tok que quieren usar falda. Me dicen: ‘Con mi polola siempre vemos tus videos y nos gusta cómo te vistes’. Yo les digo que se atrevan, que no les importe si están en un pueblo o en el campo, porque a veces me dicen que les da miedo que los miren raro”.

De un pueblo a vivir en Barcelona

Precisamente, Feli Cavieres proviene de un pueblo pequeño. “Le mando un gran saludo a mi querido pueblo El Cerrillo, de la sexta región, cerca de Rengo, que lo adoro y siempre lo nombro. Muy chiquitito, pero también, como dicen, infierno grande, aunque así es en todas partes. Imagínate crecer allí siendo gay, que te miren raro; Siempre por mis gestos y mi forma de ser sufrí mucho de bullying, pero después de crecer y educarme, ahora voy para allá vestido así, como me ven, y me da lo mismo. De hecho, con esta explosión que viví en redes sociales me van a ver hasta mi casa allá, a saludar y sacarse fotos conmigo, y es bonito, que se normalicen algunas cosas”.

En cuanto a su concepción de lo que es el estilo, indicó que “todas las percepciones son válidas, pero para mí, el estilo es algo que nace dentro tuyo y lo vistes por fuera. Por ejemplo, pueden estar de moda los pantalones pata de elefante, pero si eso lo adaptas a tu estilo, es porque ya es tuyo, tú le das el toque a algo que puede estar de moda” “La moda es algo pasajero, que puede durar dos años, pero el estilo puede durar toda la vida y lo puedes ir mezclando con moda”.

Actualmente, se encuentra viajando periódicamente entre Chile y España. “Estoy unido civilmente, mi pareja está haciendo un doctorado en Barcelona y yo voy como su acompañante”, contó a CNN Style, sosteniendo que “ha sido potente irse a vivir a otro país, desarmar tu casa y rearmarla en otro lugar, con todos los trámites, pero también es muy bonito conocer otra cultura. Allá he salido mucho a caminar, soy muy observador y he visto las tendencias. Es impresionante cómo Europa manda en términos de moda (…) Soy diseñador de vestuario y lo sé, pero nunca imaginé que fuera tan así”.

“En los lugares de Europa que he conocido, la gente suele vestirse como lo que se muestra en las vitrinas, entonces, está de moda tal cosa y todos en la calle están vestidos igual. En Santiago, en cambio, he visto que hay mucha diversidad, sobre todo después de la pandemia, y eso me encanta, la gente se atreve más a marcar su estilo y eso en Barcelona casi no lo he visto”. “Esto está creciendo en Chile y no es algo solo frívolo, para mí la ropa es como una armadura, con ella te ven y tú puedes ir a luchar”.

Sustentabilidad en la moda

“El denominado fast fashion es controversial para mí, porque trabajo con eso y con la ropa Americana. Se habla mucho de que contamina, pero la ropa Americana también: El tema de los vertederos en el norte del país, no es solo de ropa de retail, allá se botan muchos de los fardos de ropa usada que llegan de afuera, aquella que no es seleccionada por venir rota o en mal estado”, sostuvo el diseñador, manifestando que “está en nuestra mente el ser más conscientes, saber que si te compras algo debe gustarte y debes usarlo, no algo que quede por ahí, más allá de dónde lo compres; debes darle vida, o si no, regalarlo o venderlo”.