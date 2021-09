Durante la semana pasada se llevó a cabo al Festival de Música iHeartRadio, cuya celebración se extiende por dos días y tiene lugar en Las Vegas, Estados Unidos.

Fue en el marco de aquella fiesta musical que se vivió un insólito momento entre dos de las miles de fanáticas que acudieron a la presentación de Olivia Rodrigo, una de las artistas galardonadas durante la última entrega de los MTV Video Music Awards (VMA) y quien de hecho se llevó las estatuillas por las categorías “Mejor artista nuevo”, “Mejor actuación del año” y “Mejor canción del año”.

El viral

“Bro, solo estábamos tratando de disfrutar a Olivia Rodrigo“, se lee en un video compartido a través de la cuenta fww.shelll en Tik Tok, que ahora da la vuelta al mundo.

En el registro se puede ver a dos jóvenes enfrascadas en una discusión que no tardó en subir de nivel y, justo cuando la cantante se prestó a interpretar el coro de su single Drivers License (ganadora de la canción del año en los MTV VMA), ambas chicas procedieron a los golpes, lo que, sin importar el público a su alrededor, se tomó el protagonismo del concierto por breves segundos.

El clip no dura más de 20 segundos, no obstante, la situación no dejó de ser preocupante. Incluso se puede ver a una menor, que no se sabe si es hija o no de una de las involucradas, tratando de separar a las peleadoras. Al final de la grabación, se le ve abrazada a una de las protagonistas.

Lo insólito del hecho, más allá de la violencia suscitada, fue que el incidente se produjo en el instante preciso del coro de la canción. Algunos espectadores del conflicto no olvidaron que estaban en el evento musical de Olivia Rodrigo y, junto con observar el inédito momento, corearon con más fuerza el hit, que además parecía ir al ritmo de las bofetadas de quienes se robaron, por instantes, el show de la actriz, cantante y compositora estadounidense.