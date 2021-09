El actor Asa Butterfield, reconocido por su interpretación de Otis en la popular serie Sex Education, de Netflix, dejó en evidencia su malestar tras ser objeto de fotografías y videos sin su consentimiento durante una de sus salidas nocturnas.

“Estoy tan cansado de que la gente me filme o fotografíe sin preguntar mientras salgo por la noche”, comenzó escribiendo el joven de 24 años en su cuenta de Twitter.

“De hecho, mata mi estado de ánimo y mi noche. Váyanse a la mierda, déjenme ser, por favor”, criticó el actor británico, quien además protagonizó la emblemática película El Niño con Pijama de Rayas.

Posteriormente, Butterfield señaló que estaba haciendo su crítica mientras retornaba a su hogar: “(estoy) tuiteando esto desde un taxi a casa después de que tuve que abofetear varios teléfonos esta noche“.

La situación generó diferentes puntos de vista en la plataforma social. Algunos usuarios respaldaron su fuerte crítica, pero otros tantos justificaron a los paparazzis aficionados o fans del emblemático actor.

“¿Sabes que sin la gente que te toma fotos, etc., no tendrías una carrera? ¿A cuántas personas les encantaría estar en este puesto?”, dijo un internauta.

Otro usuario dijo que “debería haber abofeteado a algunas personas” en vez de celulares móviles. “La gente necesita darse cuenta de que un ser humano necesita tiempo libre. ¿Quieres una foto? Al menos pida y sea respetuoso si la respuesta es no“, se lee en uno de los comentarios del tuit.

Una de las réplicas que unió ambos puntos de vistas fue: “cualquiera es paparazzi ahora que todo el mundo tiene teléfonos con cámara. La gente debería pedir permiso o al menos mantener una distancia respetable. Sin embargo, la fama es un privilegio, como lo es cualquier carrera que depende de la adoración de los fanáticos, así que al menos sé amable con las personas que te piden cortésmente una foto“.

Asa comenzó su carrera a muy temprana edad, a los diez años, cuando fue seleccionado para interpretar a Bruno en El Niño con Pijama de Rayas.

