Este sábado, se dio a conocer la compleja jornada que vivió una fanática de Taylor Swift en uno de sus conciertos en Río de Janeiro, en Brasil.

La mujer, identificada como María Eduarda Mendes, entró en trabajo de parto durante uno de los conciertos de la intérprete de All Too Well el pasado 19 de noviembre.

Mendes, que desconocía su estado de embarazo, comenzó a sentir unos fuertes dolores en la zona del vientre antes de viajar desde Cabo Frío a Río de Janeiro; sin embargo, desdramatizó la situación pensando que eran cólicos, consignó el medio local O´Globo.

Al llegar, esperó cerca de 10 horas para encontrar una buena ubicación en el estadio. Durante el concierto, la mujer empezó a sentir dolores insoportables, decidiendo ir al baño y dar posteriormente aviso a personal de seguridad.

Tras esto, fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Salgado Filho, en donde le informaron que tenía 40 semanas de embarazo y había iniciado el trabajo de parto.

“Cuando reventó la bolsa y subí a la ambulancia, sentí como si ella ya estuviera preparándose para salir. Solo me di cuenta de que había llegado el momento cuando el médico me hizo la ecografía y me dijo que había un 100% de posibilidades de que fuera un embarazo de 40 semanas. Fue una sorpresa total”, sostuvo la mujer.

Tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado de salud. “Ahora quiero centrarme en la salud de mi hija, que esté al 100%, y quizá algún día pueda llevarla a un concierto de Taylor”, puntualizó.