Escritora chilena se viraliza luego de que lanzara su libro y nadie asistiera al evento: “La vida es así”

Llena de expectativas, Rosio Fernández organizó la presentación de su libro “Tu voz en mi alma” en la Biblioteca Municipal de Concepción, solo para encontrarse con un salón vacío.

El sueño de cualquier escritor es ver su libro llegar a los lectores y lectoras, pero para la chilena Rosio Fernández, la realidad fue muy distinta.

Con mucha expectativa, organizó la presentación de Tu voz en mi alma en la Biblioteca Municipal de Concepción, solo para encontrarse con un salón vacío.

Ni amigos, ni conocidos, ni desconocidos, el público en la sala era casi inexistente, de no ser por un par de personas que se encontraban solamente de paso por la bicicleta.

La escritora compartió su desoladora experiencia en redes sociales, donde contó lo sucedido y mostró los vacíos asientos. “Esta es la primera vez que voy a presentar mi libro, sin público”, partió señalando.

“Si tienen cosas que hacer, quédense un ratito, porque voy a leer igual”, dijo a quienes casualmente transitaban por el lugar. “Voy a leer para todos aquellos amigos que invité y no vinieron”, continuó.

“Fue error mío”

En conversación con Las Últimas Noticias, Fernández contó que ya había presentado su obra, inspirada en las canciones de Pablo Alborán, en distintos sitios. “En esos lugares la gente sabía que había un evento de distintos segmentos: lo artístico; musical; baile. Entonces, no iban a verme solamente a mí”, dijo.

Detalló que, debido a su cargo en la editorial, fue dejando atrás “esto como hacer el afiche o promover el evento. Fue error mío, mi responsabilidad”. “Fernanda Jiménez, mi ilustradora, muy despierta, me grabó en ese momento que dije ‘pucha, no llegó nadie, qué hago, voy a explicar que no llegó nadie y leer igual’”.

“Si a ti te apasiona lo que haces, aunque haya un millón de personas que te digan que es pésimo, tienes que seguir haciéndolo por el goce de hacerlo (…). Una situación que podría haber sido vergonzosa, que muchos la ocultarían, generó una serie de reflexiones de cómo nos enfrentamos al fracaso”, cerró.