Encuesta revela a la dupla histórica favorita del Festival de Viña del Mar

Por CNN Chile

24.12.2025 / 16:17

Un sondeo de Cadem posiciona a Soledad Onetto y Felipe Camiroaga en el primer lugar, mientras que otras parejas de animadores reciben una baja valoración del público.

Una encuesta de Cadem determinó que la dupla de Soledad Onetto y Felipe Camiroaga es la pareja de animadores más recordada y valorada en la historia del Festival de Viña del Mar, con un 22% de las preferencias.

En el otro extremo, las combinaciones de Myriam Hernández con Ricardo Montaner y Rafael Araneda con Eva Gómez se situaron como las menos valoradas, con solo un 1% cada una.

Los resultados completos del sondeo

Según reportó Radio Bío Bío, el segundo lugar lo ocupan Antonio Vodanovic y Cecilia Bolocco (16%), seguidos por Sergio Lagos y Tonka Tomicic. La pareja que conducirá la próxima edición en 2026, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, obtuvo un 8% de las preferencias, ubicándose en la cuarta posición.

El estudio refleja la huella que dejaron los animadores en la audiencia del principal certamen musical chileno, cuyos resultados se conocen a meses de su próxima realización.

