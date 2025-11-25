El Vaticano elogia el álbum “Lux” de Rosalía y destaca su búsqueda espiritual

El cardenal José Tolentino de Mendonça, ministro de cultura vaticano, valoró que la cantante capture "una necesidad profunda en la cultura contemporánea" con su exploración religiosa.

El Vaticano manifestó su respaldo al nuevo álbum de Rosalía “Lux”, destacando su exploración espiritual y religiosa a través de trece idiomas incluyendo latín, hebreo y árabe.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, afirmó que “Rosalía capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad” durante una entrevista con la agencia EFE.

Esta valoración posiciona a la artista española como un fenómeno cultural que trasciende el ámbito musical.

Reconocimiento eclesial

Según reportó NME, el obispo Xabier Gómez García de Sant Feliu de Llobregat, diócesis que incluye el pueblo natal de Rosalía, envió una carta abierta donde reconoce que aunque algunas canciones son “provocativas”, la cantante “habla con absoluta libertad sobre lo que ella siente que es Dios”.

Académicos como Victoria Cirlot de la Universidad Pompeu Fabra también destacaron la capacidad del disco para introducir conceptos religiosos complejos a audiencias masivas. La abuela de la artista, frecuente asistente a misa, aparece como vínculo con esta dimensión espiritual que ahora recibe validación desde la Santa Sede.