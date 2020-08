VIDEO RELACIONADO – El ingenio en rutinas de ejercicios y entretención (03:08)

Los centros de entrenamiento son uno de los tantos rubros afectados por la pandemia. De un día para otro debieron cerrar sus puertas y ahora, tras varios meses sin poder abrir, buscan opciones para seguir funcionando.

En este contexto, las clases online surgen como una de las grandes alternativas para mantener a los alumnos activos y sin moverse de sus casas. Ese es el caso de Fitpass, una app y sus más de 40 mil clases virtuales para los fanáticos del deporte. La plataforma nació en México, pero ahora tiene presencia en Chile, Perú y muy pronto en Colombia.

“A raíz de la contingencia, cambiamos el modelo de negocio para poder incluir todas las opciones de ejercicio virtual. Con la aplicación reservas una clase y te llegan los datos de acceso para que la puedas tomar en diferentes plataformas”, cuenta Liza Schvartzman, fundadora y CEO de Fitpass.

En Chile, algunos de los centros que destacan son Libraxlibra, Malú Pérez, O2fit, Club Ringo, Pitbull Training y Yoga Atmanjali, entre otros. La plataforma está disponible en App Store y Google Play, su descarga es gratis y permite reservar entrenamientos virtuales en diferentes gimnasios, comunas y horarios.

Schvartzman señala que gracias a la aplicación han podido aumentar el nivel de actividad en esta pandemia. “Somos un apoyo para todos los gimnasios en el área de tecnología y hemos estado muy de cerca trabajando con ellos para digitalizarlos, ofreciéndoles herramientas en donde pueden integrarse y así tener sus clases virtuales”, asegura.

La reinvención de los profesores

Vicente Miranda es preparador físico y, hasta antes de la pandemia, hacía clases presenciales en el Gimnasio 360 Sports de Buin, clases grupales y entrenamiento a domicilio. Sin embargo, el coronavirus lo obligó a buscar alternativas y ahora realiza clases personalizadas a través de Internet.

“Lo que más cuesta es motivar a la gente nueva, a los que tienen sobrepeso y nunca han hecho actividad física. Pero hay muchas herramientas que se pueden utilizar para que esa gente tenga ganas”, sostiene Miranda.

El profesor señala que lleva alrededor de dos meses con esta nueva modalidad y asegura que no tener los implementos no es una excusa. “Por ejemplo, en vez de tener una colchoneta se utiliza una alfombra. En vez de tener mancuernas se utilizan botellas de agua y la pesa rusa se reemplaza por un bidón de 5 litros. Y también se ocupan muchos ejercicios con peso corporal”, explica. En su cuenta de Instagram constantemente sube ejercicios, responde consultas y se pueden agendar las clases.

La experiencia de los alumnos

Noa Michelow es periodista y relata que, hasta antes de la pandemia, era de las típicas personas que se inscribía en los gimnasios y al final no asistía. Fue a través de Instagram que encontró a un personal trainer y kinesiólogo que la ejercita a través de Internet y la ayuda con su lesión en la espalda.

“Hacerlo online ha sido ultra cómodo porque jamás había tenido esta constancia. En los 4 meses que llevamos, ejercitamos religiosamente 3 veces a la semana y no he fallado ni cuando me siento mal”, relata entusiasmada por la disciplina fitness que ha alcanzado.

La periodista señala que ha sido muy cómodo porque aunque en ocasiones ha llovido o el tiempo está feo, su único esfuerzo ha sido bajarse de la cama y hacer ejercicio.

“Además, de los tres días a la semana que hago con mi personal trainer, con mi roommate hacemos otros 2 o 3 días clases de zumba. Hemos visto el lado positivo de este confinamiento, porque ahora hay acceso gratuito a muchas clases”, comenta Michelow.

“El entrenamiento dura de 45 minutos a 1 hora y en todo momento esta contigo. Basta con tener un espacio adecuado, en este caso el living de la casa, mover un poco las cosas y animarse”, dice por su parte la abogada Eunice Epifani, quien lleva varios meses entrenando de a misma manera vía online.

La profesional cuenta que su clase comienza pasadas las 7 de la mañana y para ella resulta muy cómodo porque no pierde tiempo en los traslados. “He bajado de peso, he tonificado y lo bueno que es me están dando una pauta de alimentación. Eso es muy importante, porque el encierro pesa y el estrés se reflejaba en el tema de la comida”, explica Epifani

Aunque por el momento no está claro cuando podrán a volver a operar los gimnasios, el mercado ofrece varias alternativas para seguir activos, a pesar de por ahora esto recintos permanecerán cerrados.

“El gran mensaje es que la gente se mueva, que lo hagan por su salud y así pueden sobrellevar mucho mejor lo que está ocurriendo”, dice el preparador físico Vicente Miranda.