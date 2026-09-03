Día Nacional del Vino 2026: 8 panoramas con degustaciones, gastronomía y recorridos por viñas

Este viernes 4 de septiembre Chile celebra una nueva edición del Día Nacional del Vino, fecha que durante todo el fin de semana tendrá degustaciones, recorridos, gastronomía y distintas actividades en torno a la tradición vitivinícola nacional.

La conmemoración fue instaurada oficialmente en 2015 mediante un decreto del Ministerio de Agricultura, que estableció el 4 de septiembre de cada año como Día Nacional del Vino.

Según Enoturismo Chile y Sernatur, este año existen más de 50 experiencias programadas en distintos valles del país. Estas son algunas de las alternativas para celebrar.

Día del Vino en Barrio La Bolsa: 20 viñas y entrada gratuita

Una de las actividades gratuitas se realizará en pleno centro de Santiago. El histórico Barrio La Bolsa reunirá este jueves 3 y viernes 4 de septiembre a 20 viñas del Valle del Maipo.

Según informó el Gobierno de Santiago, el encuentro se realizará entre las 12:00 y las 19:00 horas y contará también con 10 emprendimientos locales, gastronomía, catas, muestras folclóricas y experiencias relacionadas con el enoturismo.

Cuándo: jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Horario: 12:00 a 19:00 horas.

12:00 a 19:00 horas. Dónde: Barrio La Bolsa, Santiago Centro.

Barrio La Bolsa, Santiago Centro. Entrada: liberada.

Entre Barrios conecta Plaza Ñuñoa y Barrio Italia

Entre el viernes 4 y el domingo 6 regresará Entre Barrios – Día Nacional del Vino, evento que conectará Plaza Ñuñoa y Barrio Italia con productores provenientes de distintas zonas del país.

De acuerdo con la organización, Plaza Ñuñoa recibirá a viñateros de la Región de Ñuble, mientras que en Barrio Italia estarán productores de la Región Metropolitana y sus alrededores.

La preventa cuesta $9.000 e incluye una copa oficial y cuatro tickets de degustación. Durante el evento el valor será de $12.000. Además, la Municipalidad de Ñuñoa dispondrá de buses eléctricos gratuitos para trasladarse entre ambos sectores.

Viernes 4: 16:00 a 21:00 horas.

16:00 a 21:00 horas. Sábado 5: 12:00 a 21:00 horas.

12:00 a 21:00 horas. Domingo 6: 12:00 a 20:30 horas.

Más de 40 viñas llegan al MUT

El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) recibirá por primera vez la celebración organizada por Vinos de Chile, con más de 40 viñas provenientes de distintos valles del país.

La feria se desarrollará en el cuarto piso y tendrá sus viñas ordenadas geográficamente de norte a sur. También contará con una Barra Selección del Sommelier y catas temáticas guiadas.

El acceso al espacio será liberado, mientras que las degustaciones requieren adquirir la copa y sus respectivos tickets.

Cuándo: sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

sábado 5 y domingo 6 de septiembre. Desde: 12:00 horas.

12:00 horas. Dónde: MUT, Av. Apoquindo 2730, Las Condes.

Fiesta del Vino Chileno en Casa Viñamar

Para quienes quieran salir de Santiago, Casa Viñamar, en el Valle de Casablanca, tendrá este sábado 5 su propia Fiesta del Vino Chileno.

Según informa oficialmente VSPT Wine Group, habrá 10 stands de degustación con vinos y espumantes de marcas como Viñamar, Tarapacá, San Pedro, 1865, Leyda y Castillo de Molina.

La jornada tendrá además gastronomía, música en vivo, juegos tradicionales y una competencia de pisado de uvas.

La entrada cuesta $10.000 por persona e incluye dos copas de vino o espumante.

Cuándo: sábado 5 de septiembre.

sábado 5 de septiembre. Horario: desde las 12:00 horas.

desde las 12:00 horas. Dónde: Casa Viñamar, Valle de Casablanca.

Casa Viñamar, Valle de Casablanca. Valor: $10.000.

Cata y maridaje con vinos ícono de Viña Tarapacá

Una alternativa de mayor valor será la experiencia Maridaje & Trilogía Íconos de Tarapacá, preparada por Viña Tarapacá especialmente para este viernes.

De acuerdo con VSPT Wine Group, incluye un recorrido por el parque y la histórica casona de 1874, además de una cata guiada de tres de sus etiquetas emblemáticas.

La actividad termina con un menú maridaje de cuatro tiempos, con preparaciones como tártaro de atún, carpaccio de lomo vetado y roast beef, entre otras.

Cuándo: viernes 4 de septiembre.

viernes 4 de septiembre. Valor: $95.000 por persona.

$95.000 por persona. Cupos: limitados y con reserva previa.

Vinos Altair y almuerzo en Cachapoal Andes

Otra experiencia de VSPT se desarrollará en Viña San Pedro, en Cachapoal Andes, con una jornada dedicada especialmente a los vinos Altair.

El programa contempla una copa de bienvenida, recorrido por la bodega y el campo, una degustación vertical de cuatro añadas de Altair y un almuerzo maridaje de cuatro tiempos inspirado en preparaciones chilenas.

La actividad dura aproximadamente cuatro horas y tiene un valor de $93.000 por adulto.

Cuándo: sábado 5 de septiembre.

sábado 5 de septiembre. Dónde: Viña San Pedro, Valle del Cachapoal.

Viña San Pedro, Valle del Cachapoal. Valor: $93.000 por adulto.

Tour desde $5 mil en Viña Choapa

En la Región de Coquimbo, Viña Choapa tendrá una de las alternativas más económicas de la programación.

Según informa Chile es Tuyo, plataforma oficial de Sernatur, este sábado habrá recorridos por el viñedo, la bodega de producción y la sala de guarda, además de una degustación final.

El tour básico cuesta $5.000, mientras que la alternativa con copa tiene un valor de $8.000. Habrá salidas a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas, con cupos limitados.

Cuándo: sábado 5 de septiembre.

sábado 5 de septiembre. Dónde: Parcela 30, Panguesillo, Salamanca.

Parcela 30, Panguesillo, Salamanca. Valor: desde $5.000.

Guarilihue celebra las cepas patrimoniales del Itata

El Valle del Itata también tendrá una fiesta propia. Este sábado, Guarilihue, en la comuna de Coelemu, reunirá a productores independientes para destacar la tradición vitivinícola de la zona.

De acuerdo con Sernatur, habrá vinos elaborados con cepas patrimoniales como País, Cinsault, Moscatel y Semillón, junto con gastronomía local, artesanía, música y folclor.

La jornada se realizará entre las 11:00 y las 21:00 horas y tendrá entrada liberada.

Cuándo: sábado 5 de septiembre.

sábado 5 de septiembre. Horario: 11:00 a 21:00 horas.

11:00 a 21:00 horas. Dónde: Guarilihue, Coelemu, Región de Ñuble.

Guarilihue, Coelemu, Región de Ñuble. Entrada: liberada.

Estas actividades forman parte de una programación más amplia coordinada por el sector vitivinícola. Enoturismo Chile reúne más de 50 panoramas durante septiembre, desde recorridos gratuitos hasta cenas, picnics, catas y experiencias en viñedos de distintas regiones.