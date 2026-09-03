Metro de Santiago informó que Línea 1 opera parcialmente durante la tarde de este jueves debido a una emergencia médica.
Según comunicó la empresa a través de su cuenta oficial en X a las 14:49 horas, los trenes se encuentran disponibles en los tramos San Pablo-Baquedano y Tobalaba-Los Dominicos.
De esta forma, el servicio se encuentra temporalmente suspendido entre las estaciones Baquedano y Tobalaba.
Metro no ha informado por ahora una hora estimada para la normalización del servicio.
La empresa llamó a los pasajeros a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones.
14:49 hrs. 🔴 Desde este momento servicio disponible en#L1 desde San Pablo hasta Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos, debido a emergencia médica.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 3, 2026
Lo más leído
- Pellegrini vuelve a enfrentar a Mourinho: Cuándo y dónde ver el Betis vs. Real Madrid
- EE.UU. impone nuevas sanciones a Cuba, incluyendo a un nieto del expresidente Raúl Castro
- Ministro Arrau cancela participación en el Foro Madrid tras excusarse por "una emergencia"
- Metro opera con servicio parcial en Línea 1 por emergencia médica: Cuatro estaciones fueron suspendidas
- Cadem e Instructure: Un 79% de los estudiantes universitarios usa IA para tareas académicas pero solo un 18% participó en capacitaciones de IA en sus instituciones