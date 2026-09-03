Metro opera con servicio parcial en Línea 1 por emergencia médica: Cuatro estaciones fueron suspendidas

Metro de Santiago informó que Línea 1 opera parcialmente durante la tarde de este jueves debido a una emergencia médica.

Según comunicó la empresa a través de su cuenta oficial en X a las 14:49 horas, los trenes se encuentran disponibles en los tramos San Pablo-Baquedano y Tobalaba-Los Dominicos.

De esta forma, el servicio se encuentra temporalmente suspendido entre las estaciones Baquedano y Tobalaba.

Metro no ha informado por ahora una hora estimada para la normalización del servicio.

La empresa llamó a los pasajeros a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones.