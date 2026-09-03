Playstation estrena dos controles oficiales para PS5 inspirados en la Vice City de GTA 6

Grand Theft Auto VI tendrá dos controles DualSense de edición limitada para PlayStation 5, desarrollados por Sony y Rockstar Games e inspirados en la estética de Vice City.

Los accesorios fueron presentados este jueves durante el State of Play de PlayStation y estarán disponibles a partir del 19 de noviembre, el mismo día del lanzamiento de GTA VI.

Según informó oficialmente PlayStation Blog, los modelos serán el DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI White Limited Edition y el DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition.

Dos diseños inspirados en Vice City

Ambos controles incorporan un acabado brillante que cambia de tonalidad según la luz, con colores inspirados en los atardeceres y luces de neón de Vice City.

También incluyen detalles de palmeras moldeados directamente sobre el mando y la identidad gráfica oficial de Grand Theft Auto VI.

El modelo blanco está inspirado en la versión diurna de Vice City, con tonos claros y referencias a sus playas y cielos pastel.

La versión negra, en tanto, representa la vida nocturna de la ciudad, con una estética más oscura acompañada de detalles en tonos neón.

¿Cuándo salen y cuánto costarán?

PlayStation confirmó que las reservas comenzarán el 10 de septiembre, mientras que los controles llegarán al mercado desde el 19 de noviembre.

El precio sugerido anunciado por Sony es de US$84,99 en Estados Unidos y 84,99 euros en Europa.

La compañía advirtió, sin embargo, que la disponibilidad y fecha exacta pueden variar según cada país o región. Por ahora, PlayStation no ha informado oficialmente un precio específico para Chile.

El modelo blanco tendrá distribución global limitada mediante PlayStation Direct y tiendas participantes, mientras que el negro tendrá una disponibilidad más restringida dependiendo del mercado.

Los controles acompañarán el estreno de Grand Theft Auto VI, que llegará el próximo 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series X|S.

En PlayStation 5, el juego utilizará funciones del DualSense como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos, que reaccionarán a distintas acciones durante la aventura protagonizada por Jason y Lucia.

En Chile, la edición estándar de GTA VI se encuentra actualmente listada en PlayStation Store a US$79,99.