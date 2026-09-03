Pellegrini vuelve a enfrentar a Mourinho: Cuándo y dónde ver el Betis vs. Real Madrid

Manuel Pellegrini y José Mourinho volverán a enfrentarse este viernes, cuando el Real Betis reciba al Real Madrid por la cuarta fecha de LaLiga de España.

El partido se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla y tendrá un atractivo especial por el reencuentro entre dos entrenadores que protagonizaron una recordada rivalidad durante sus anteriores etapas en España e Inglaterra.

Será además el primer cruce entre ambos desde octubre de 2022, cuando el Betis de Pellegrini y la Roma de Mourinho igualaron 1-1 por la Europa League.

Pellegrini y Mourinho vuelven a encontrarse

La historia entre ambos técnicos comenzó después de que Mourinho reemplazara a Pellegrini en el Real Madrid en 2010.

Durante los años siguientes protagonizaron distintos cruces públicos y deportivos, primero con Mourinho en el Madrid y Pellegrini en Málaga, y posteriormente durante sus etapas en Chelsea y Manchester City.

La rivalidad, sin embargo, parece haber quedado atrás.

En la previa del encuentro de este viernes, Mourinho reconoció que realizó comentarios sobre el entrenador chileno de los que actualmente no se siente orgulloso y destacó su trayectoria.

“Mañana habrá abrazo antes y después”, afirmó el portugués, quien calificó a Pellegrini como un “gran entrenador” y un ejemplo tanto en lo profesional como en lo personal.

El propio Ingeniero también rebajó cualquier tensión y señaló que actualmente ve a Mourinho “mucho más maduro” que durante sus anteriores enfrentamientos.

“No hay enfrentamiento con él”, aseguró Pellegrini en conferencia de prensa.

¿A qué hora juega Betis vs. Real Madrid y dónde verlo?

Partido: Real Betis vs. Real Madrid.

Real Betis vs. Real Madrid. Fecha: viernes 4 de septiembre.

viernes 4 de septiembre. Hora en Chile: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: La Cartuja, Sevilla.

La Cartuja, Sevilla. TV en Chile: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ Premium.

El duelo corresponde a la cuarta jornada de LaLiga 2026/27 y marcará el regreso de uno de los enfrentamientos entre entrenadores más recordados de las últimas décadas del fútbol europeo.