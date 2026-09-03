Ministro Arrau se reúne con la ACHM y acuerdan medidas de seguridad tras amenazas contra alcalde White

Durante este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recibió en sus oficinas al directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en medio de las amenazas que han enfrentado diversas autoridades locales.

“Las amenazas contra cualquier ciudadano son un atentado contra su libertad. Cuando apuntan contra alcaldes y otras autoridades, además, golpean nuestra democracia”, enfatizó a través de X.

El titular de Seguridad valoró la reunión con la ACHM y entregó detalles de las temáticas que se abordaron:

Solicitar al Ministerio Público la designación de un fiscal especial que concentre las investigaciones por amenazas contra autoridades municipales.

Crear un equipo conjunto que transforme el conocimiento de los municipios en inteligencia territorial, con el objetivo de anticiparse al crimen y actuar con mayor eficacia.

Elaborar, en un plazo de 30 días, propuestas concretas para recuperar los espacios que el narcotráfico les ha arrebatado a los vecinos.

“Esta realidad refuerza la urgencia de enfrentar al crimen organizado con completa convicción, nuevas herramientas y coordinación entre todas las instituciones del Estado. Ninguna amenaza puede paralizar a quienes tienen el deber de servir y proteger a sus comunidades”, concluyó.