Casas de Nicanor Parra son declaradas Monumento Nacional

Las casas donde vivió Nicanor Parra, destacado antipoeta, ubicadas en las comunas de La Reina y en Las Cruces (El Tabo), fueron declaradas Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico.

Esta iniciativa además resguarda el legado material del también profesor, es decir, sus libros, fotografías, manuscritos y distintos objetos que formaron parte de su vida creativa.

En enero de 2022, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó por unanimidad solicitar la protección de ambas viviendas y de los bienes de Parra. Cuatro años después, la declaratoria se oficializó.

La protección considera la casa de La Reina, conocida como “Universidad Abierta de La Reyna”, adquirida en 1958 y que fue un importante espacio creativo y de encuentro intelectual.

Por ahí pasaron distintas figuras como Allen Ginsberg, Enrique Lihn, Alejandro Jodorowsky, Jorge Teillier, Antonio Skármeta y Mario Vargas Llosa, y otros miembros de su familia.

Durante la tramitación en el CMN, la representación de dos de los hijos de Parra rechazó la propuesta en 2022. Mientras que en 2025 se les consultó, pero no hubo respuesta de ellos ni de sus abogados.