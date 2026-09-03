Presidente Kast en el Foro Madrid: “Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda: son las urgencias sociales”

Durante la tarde de este jueves, el Presidente José Antonio Kast realizó su intervención en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, realizado por primera vez en Chile.

En su intervención, hizo un recorrido por los sucesos que dieron origen al Foro Madrid, cuando en 2020 impulsaron una carta en la cual cuestionó que “algunos nos trataron de extremistas”. Luego, hizo un guiño a la participación de su homólogo argentino, Javier Milei en el evento.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast realiza discurso en Foro Madrid: “América Latina está viviendo un cambio profundo” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/lShZJ7Sl1w — CNN Chile (@CNNChile) September 3, 2026

Sobre el panorama actual, destacó que América Latina está enfrentando diversos cambios y, en ese contexto, Kast remarcó: “Ya no hablo como dirigente y candidato, me presento aquí como presidente de la República de Chile”.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast realiza discurso en Foro Madrid: “Los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda. Me eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción, el desempleo” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/jrEaSWMhvu — CNN Chile (@CNNChile) September 3, 2026

🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast realiza discurso en Foro Madrid: “Derrotar a la izquierda no era imposible y lo demostramos en las urnas con una mayoría abrumadora” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/Aaxahcjzzk — CNN Chile (@CNNChile) September 3, 2026

El exdiputado hizo un recorrido por su carrera política, sus primeras derrotas electorales y su crecimiento tras enfrentar tres carreras presidenciales. Luego, en la antesala del aniversario del triunfo del Rechazo, destacó ese proceso y también su triunfo frente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. “La tercera fue la vencida y lo logramos”, expresó.

“Derrotar a la izquierda no era imposible y lo demostramos con una mayoría abrumadora”, remarcó. Sin embargo, expuso que “los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda, sino para derrotar al crimen organizado”.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast realiza discurso en Foro Madrid: “Los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda. Me eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción, el desempleo” 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/jrEaSWMhvu — CNN Chile (@CNNChile) September 3, 2026

“Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda: son las urgencias sociales”

“Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo. Y cuando ganamos, algunos me dijeron: ‘¿Por qué no celebra?’. Nosotros vamos a celebrar cuando recuperemos nuestra nación, cuando recuperemos la prosperidad económica, cuando recuperemos la seguridad. Ese es el verdadero desafío: gobernar bien”, reflexionó ante los asistentes del Foro Madrid.

Asimismo, detalló lo que han sido estos meses como Presidente de la República, destacando las medidas adoptadas en la frontera norte del país, la realización de auditorías y el despliegue de una agenda de seguridad.

“Los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda, me eligieron para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la pobreza, para enfrentar la corrupción, para enfrentar el desempleo que se viene arrastrando desde hace años”, puntualizó.

Finalmente, llamó a su sector a despojarse de la disputa con la izquierda, pese a que esta “genere aplausos” y “ordene a los partidos”.

“Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda: son las urgencias sociales”, concluyó.

Mira aquí la intervención completa del Presidnte José Antonio Kast

¿Qué es el Foro de Madrid?

Según el sitio oficial de Foro Madrid, se define como una alianza internacional “en la que caben todas aquellas personas que, independientemente de su ideología, comparten la defensa de la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho”.

Asimismo, tiene como objetivo “generar conciencia a nivel internacional sobre las consecuencias del avance de la extrema izquierda” y contrarrestar los planteamientos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

Cabe mencionar que, previo a asumir como jefe de Estado, fue uno de los fundadores de este evento, cuando firmó la Carta de Madrid.

“La Carta del Foro Madrid cuenta con la firma de Giorgia Meloni, de María Corina Machado, de Antonio Ledezma, de Javier Milei y de Santiago Abascal. Es como que alguien le dijera a alguno de los integrantes del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla que no se pueden reunir”, defendió el Mandatario ante los cuestionamientos por su asistencia, previo al evento.

Mira aquí el Foro Madrid