Encuesta de Bienestar Social: 1,5 millones de adultos en Chile se sienten solos “casi siempre” o “siempre”

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó los resultados de la Encuesta de Bienestar Social 2025, la cual incorpora la soledad como un indicador de bienestar.

Los datos revelaron que un 9,6% de personas mayores de 18 años declara sentirse sola “casi siempre” o “siempre”, lo que representa cerca de 1,5 millones de personas.

El informe es una encuesta complementaria a la Casen, que entrega un diagnóstico completo del bienestar que tienen las personas en el país e informa el desarrollo y evaluación de diferentes políticas públicas.

Ante esta cifra y la cantidad de personas que se sienten solas, la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó que “hay chilenos que se han vuelto invisibles para las estadísticas. No golpean la puerta de ningún municipio, no reclaman, no figuran en ninguna lista de espera. Desde hoy sabemos cuántos son y esas personas dejarán de ser invisibles, porque la Encuesta de Bienestar Social 2025 incorpora, por primera vez, dos dimensiones que el país había mirado de reojo durante demasiado tiempo: la salud mental y la soledad“.

Además, a partir del cruce entre la percepción de soledad y el tamaño de la red social, se construyó un indicador de integración social que clasifica a la población en tres grupos: integrados (78,8%), en riesgo (18,5%) y aislados (2,7%). Esta última corresponde a personas que se sienten solas y cuentan con una red social baja o ningún cercano; equivale a que aproximadamente 420 mil personas en Chile se encuentran en situación de aislamiento social.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, señaló que la evidencia demuestra “que las relaciones con otras personas no solo enriquecen nuestra vida cotidiana, sino que también tienen efectos concretos sobre la salud física y mental. Las personas que cuentan con redes de apoyo sólidas tienden a enfrentar mejor las dificultades, presentan mayores niveles de satisfacción con la vida y una mayor capacidad de adaptarse a situaciones adversas”.

“Este fenómeno ha adquirido tal relevancia que organismos internacionales y diversos gobiernos han comenzado a considerarlo un desafío de salud pública. Y ahí vemos resultados de esta encuesta que van claramente en esta dirección, ya que muestran que la soledad no es solamente una experiencia individual, sino también un factor estrechamente vinculado al bienestar y la salud mental. Comprender mejor los vínculos sociales de las personas se vuelve fundamental para diseñar políticas públicas que promuevan una mejor calidad de vida”, señaló Ugarte.