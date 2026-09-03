Golpe al bolsillo previo a Fiestas Patrias: Proyectan alzas de hasta $39 en bencinas y sobre $100 en el diésel

En el marco de las celebraciones dieciocheras, donde la mayoría de los chilenos viaja, los automovilistas y el sector del transporte enfrentarán un fuerte incremento en el valor de los combustibles a partir del próximo jueves 10 de septiembre, donde se prevén alzas de hasta $39 por litro en las gasolinas y de más de $100 en el diésel.

Según las proyecciones de la analista de mercados de la firma XTB, Emanoelle Santos, el ajuste de precios impactará a todas las categorías de combustibles durante el periodo de las celebraciones dieciocheras:

Bencina de 93 octanos : Podría registrar un aumento de entre $32 y $38 por litro .

: Podría registrar un aumento de entre . Bencina de 97 octanos : Subiría entre $32 y $39 por litro .

: Subiría entre . Diésel: Será el más impactado, con un alza proyectada de entre $85 y $105 por litro.

La especialista explicó a La Segunda que esta diferencia en el aumento del valor del petróleo se debe a presiones en mercados externos, donde existen “restricciones de oferta; las disrupciones en refinerías y la menor disponibilidad global han llevado las referencias de la Costa del Golfo de Estados Unidos a niveles récord”.

Frente a este escenario se suma el comportamiento del tipo de cambio a nivel local, en el que “una fuerte subida reciente del precio de paridad del diésel y un peso chileno más débil durante buena parte de agosto“.

Sumado a ello, las proyecciones ocurren dentro de un escenario complejo en el que Estados Unidos e Irán reanudaron los ataques. Por lo que las tensiones entre ambos países y sus aliados se encuentran puestas en el estrecho de Ormuz, amenazando el flujo transitorio del petróleo.

Además, Santos señala que el ajuste del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) dependerá “de las condiciones consideradas al cierre del periodo de referencia y del cálculo final”.