Contraloría detecta contratos por $758 millones de la Municipalidad de Curacautín con familiares de funcionarios

Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió la existencia de contratos de la Municipalidad de Curacautín por más de $750 millones con familiares de funcionarios.

En concreto, una auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía a la municipalidad reveló “contrataciones irregulares con proveedores vinculados a familiares de funcionarios municipales“. Además, se hallaron “incompatibilidades en las actividades realizadas por trabajadores contratados a honorarios”, lo que vulnera el régimen de probidad administrativa.

En el informe quedó plasmado que “al menos 14 proveedores con vínculos de parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios municipales suscribieron contratos con el municipio durante 2024 y 2025″, por lo que se determinó que las contrataciones “se materializaron mediante 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525, situación que contraviene la normativa que impide que organismos públicos contraten a parientes de hasta segundo grado de funcionarios y honorarios”.

Además, el análisis estableció que “un prestador de servicios a honorarios de la municipalidad también contrató con el mismo organismo a través de una empresa de su propiedad”.

En un inicio, desde el municipio se informó de un procedimiento disciplinario a efectos de determinar si se vulneró el régimen de probidad administrativa. Por ello, desde Contraloría se ordenó implementar mecanismos que prevengan la suscripción de contratos con proveedores inhabilitados.

En otra observación del organismo, se identificó que “entre 2024 y 2025, al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) como arquitectos patrocinantes, mientras mantenían una relación contractual con el municipio. Además, se constató que dos servidores a honorarios participaron en proyectos de especialidades asociados a permisos de edificación que debían ser revisados por la misma entidad”.

El ente instruyó al municipio a implementar procedimientos de control para prevenir nuevas infracciones, fortalecer los mecanismos de supervisión, regular potenciales incompatibilidades y capacitar a su personal en materias de probidad administrativa y cumplimiento de la jornada laboral.