PS llama al Gobierno a rechazar declaraciones de Milei por Allende: “Resulta inaceptable que un mandatario extranjero venga a reivindicar un golpe de Estado”

El Partido Socialista (PS) emitió una declaración pública en la que manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el derrocamiento del expresidente Salvador Allende en el Foro Madrid.

En el discurso de apertura del Foro Madrid, Milei señaló que “Chile es un lugar emblemático, porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

“Gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”, sostuvo el mandatario argentino.

Las palabras de Milei causaron de inmediato cuestionamientos desde la oposición, al igual que el reproche de la exministra de Defensa Nacional y nieta de Allende, Maya Fernández.

Desde el Partido Socialista criticaron que “resulta inaceptable que un mandatario extranjero venga a Chile a reivindicar un golpe de Estado contra un presidente elegido democráticamente y a utilizar epítetos y groserías para referirse a quienes piensan distinto”.

En esa línea, llamaron al Gobierno a rechazar formalmente las declaraciones de Milei: “Sobran las razones para que el Gobierno de Chile, que representa a todos los chilenos y chilenas, tome la iniciativa y exprese formalmente su rechazo frente a estas declaraciones. La dignidad nacional, la soberanía y nuestra historia democrática deben ser defendidas con independencia del signo político del gobierno de turno”.

La colectividad enfatizó que “las diferencias políticas pueden ser profundas, pero existe un límite que ninguna democracia debe relativizar: los golpes de Estado, las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos no se justifican”.

Además, recalcó que los dichos del libertario toman especial gravedad considerando que quedan pocos días para un nuevo aniversario del 11 de septiembre.

“El gobierno se dedica a darle la atención preferente a un presidente que viene a insultar nuestra patria”

Por su parte, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que la colectividad “repudia las declaraciones insolentes y contrarias a la democracia que ha proferido el presidente de Argentina en el país”.

Vodanovic manifestó que “es realmente vergonzoso que venga un mandatario extranjero a referirse en términos insultantes al expresidente Allende, quien fue elegido democráticamente”.

“Esto reafirma nuestra convicción de que la democracia en Chile hoy está cuestionada desde quienes suscribieron esa Carta de Madrid, por quienes asisten a este foro, en circunstancias en que nuestro país vive momentos muy difíciles en materia de seguridad y empleo, y el Gobierno, en vez de estar preocupado de ello, se dedica a darle atención preferente a un presidente que viene a insultar a nuestra patria”, arremetió.