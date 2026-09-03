Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en pasta de jamón

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria luego de detectar la presencia de Listeria monocytogenes en una pasta cóctel de jamón durante un proceso de vigilancia microbiológica de alimentos en la Región Metropolitana.

La muestra del producto fue tomada en el proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología de Alimentos en la Región Metropolitana, y de acuerdo con los resultados se detectó la presencia de la bacteria.

¿Cuál es el producto?

El alimento involucrado es:

Pasta cóctel de jamón , envase de 250g de la marca Líder .

, envase de de la marca . Es elaborado por la empresa: Productos Alimenticios CORBAC Ltds.

Su fecha de elaboración es el 14.08.2026 .

. La fecha de vencimiento es 05.09.2026.