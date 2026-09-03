Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en pasta de jamón

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria luego de detectar la presencia de Listeria monocytogenes en una pasta cóctel de jamón durante un proceso de vigilancia microbiológica de alimentos en la Región Metropolitana.
La muestra del producto fue tomada en el proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología de Alimentos en la Región Metropolitana, y de acuerdo con los resultados se detectó la presencia de la bacteria.
¿Cuál es el producto?
El alimento involucrado es:
- Pasta cóctel de jamón, envase de 250g de la marca Líder.
- Es elaborado por la empresa: Productos Alimenticios CORBAC Ltds.
- Su fecha de elaboración es el 14.08.2026.
- La fecha de vencimiento es 05.09.2026.
La recomendación a las personas que tengan en su domicilio este producto es no consumirlo.
⚠️ Alerta alimentaria⚠️
Pasta cóctel de Jamón marca Líder, envase de 250g.
🚫Presencia de Listeria
📆 Elaboración 14.08.2026 y vencimiento 05.09.2026
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— Salud Responde Chile (@Salud_Responde) September 3, 2026
¿Qué es la listeria?
- La listeria es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos.
- El Minsal explicó que “es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva“.
- Los grupos más vulnerables son las gestantes, recién nacidos, pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos (pacientes con cáncer, trasplantados de órganos, en hemodiálisis o con VIH) y las personas mayores.
- La reacción inicial puede parecerse a un cuadro leve de fiebre y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.
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