Carlos Larraín: “A ratos pienso que hay gente en RN que no quiere que al gobierno de Kast le vaya bien”

El histórico militante de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, abordó la decisión de la directiva de su colectividad de restarse de participar en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, programado para este jueves.

El expresidente de RN fue uno de los asistentes a este evento y destacó la participación de Juan Carvajal y Francisco Orrego. Sobre la decisión de la directiva, comentó en The Clinic que se enteró por la prensa y que le llamó la atención la determinación, puesto que, a su juicio, en este grupo existe afinidad de ideas.

“Me enteré por los diarios y me llama la atención porque resulta ser que aquí hay un grupo de gente con los cuales tenemos afinidad de ideas. No es que estemos nosotros al 100% de acuerdo con todo lo que se dice y se propone, pero tenemos una porción grande de terreno común con ellos”, sostuvo.

Respecto de si es un error restarse de esta instancia, afirmó que se trata de una equivocación, puesto que es un espacio de aprendizaje y de búsqueda de consensos en diversos temas.

“Es una equivocación porque a la derecha, a las posturas llamadas defensoras de la libertad y a la vez de la continuidad, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Combinar fuerzas, sobre todo en el sentido de aprender de experiencias ajenas. No es que vayamos a organizar un batallón”, puntualizó en el citado medio.

Sobre las críticas de algunos partidos de centroderecha, como Evópoli, dijo que considera positivo que el jefe de Estado “ignore” los consejos de un “partido relativamente chico”.

Consultado por el citado medio sobre cómo toma las críticas de que en su partido lo cuestionan por parecer, a veces, más cercano al Partido Republicano, concluyó: “Yo lamento que en Renovación Nacional surjan estas críticas. A ratos pienso que hay gente en Renovación Nacional que no quiere que al gobierno de Kast le vaya bien”.

En ese sentido, sostuvo que algunos piensan que, si a los republicanos les va bien como gobierno, el resto de la derecha se debilitaría de cara a los próximos comicios.

“Porque creen que si a los republicanos les va bien, o como gobierno, el resto de la derecha va a seguir perdiendo vuelos en la próxima elección. Y eso los tiene muy inquietos. Pero ese grupo, que se resiste y que está como arrastrando la pata, no entiende que esta es una gran oportunidad de enderezar en un país bien complicado como es el nuestro actualmente. Si no entienden eso es porque son ciegos”, concluyó.